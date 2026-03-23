Este lunes 23 de marzo, el Canal del JNE transmitirá lo que será la primera jornada del debate presidencial 2026, donde 12 candidatos expondrán lo mejor de sus planes de Gobierno para convencer a la población de emitir sus votos a su favor. En señal abierta y completamente gratis para todo el público, se podrá ver este debate presidencial a través del Canal JNE y aquí te cuento cómo puedes hacerlo , también para que lo sigas desde cualquier plataforma digital. Recuerda que el debate inicia 8:00 p.m. Lima.

Revisa los canales de transmisión para ver el debate presidencial del JNE, que inicia este lunes 23 de marzo. Son 12 los candidatos los que expondrán sus planes de gobierno. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver el Canal JNE EN VIVO y GRATIS para ver el Debate Presidencial?

El JNE transmite en vivo a través de su canal oficial en YouTube.

Entra a YouTube Busca: JNE Perú en vivo Selecciona el canal oficial del JNE Haz clic en el video que diga “EN VIVO” o “Live”

La otra opción es hacerlo a través de su página web:

Ingresa a la web del Jurado Nacional de Elecciones



Dale clic al video activo

Recuerda que también tienes la opción de seguirlo a través de su cuenta oficial de Facebook o buscar si lo transmiten desde TikTok, plataforma muy usada por los medios del Gobierno para hacer transmisiones en vivo de cualquier tipo.

¿A qué hora ver el debate presidencial del JNE 2026?

Aquí te dejo con los principales horarios para seguir el debate presidencial del JNE de este lunes 23 de marzo de 2026. Recuerda que serán 3 días consecutivos en donde tendremos debates.

Perú: 8:00 p.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

España: 2:00 a.m. (martes 24)

México: 7:00 p.m. CDMX

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.