El candidato presidencial Armando Massé propuso crear comisarías inteligentes con fiscales y jueces para acelerar la justicia. Foto: Andina.
El candidato presidencial Armando Massé propuso crear comisarías inteligentes con fiscales y jueces para acelerar la justicia. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El candidato presidencial del Partido Democrático Federal, Armando Massé, propuso la creación de comisarías inteligentes con presencia de fiscales y jueces durante su participación en la , con miras a las Elecciones generales de Perú de 2026, en el bloque de y lucha contra la criminalidad.

El postulante sostuvo que uno de los principales problemas en la lucha contra la delincuencia es la falta de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que —según indicó— permite que delincuentes detenidos sean liberados rápidamente y vuelvan a cometer delitos. En ese sentido, planteó que en las comisarías exista presencia permanente de fiscales y jueces para acelerar los procesos y garantizar una justicia más rápida.

“Construiremos comisarías inteligentes pero con presencia del fiscal y del juez, para que tenga una justicia ágil y los delincuentes no salgan nuevamente por la puerta falsa a delinquir”, manifestó durante el debate presidencial.

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Massé también señaló que la Policía Nacional enfrenta problemas estructurales, como bajos salarios, falta de equipamiento y mala distribución del personal, y cuestionó que muchos efectivos estén asignados a la seguridad de funcionarios en lugar de patrullar las calles. “Los policías deben estar en las calles, defendiendo a los nuestros, a nuestra gente, no dando resguardo a funcionarios corruptos”, aseveró.

Asimismo, propuso articular el trabajo de las rondas campesinas y los como un sistema de apoyo a la Policía para reforzar la seguridad ciudadana. A su juicio, la lucha contra la criminalidad requiere un trabajo conjunto entre todas las instituciones del sistema de justicia y seguridad.

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El candidato también planteó implementar un sistema de recompensas económicas para quienes brinden información sobre delincuentes, estrategia que, según mencionó, ha sido utilizada en otros países para obtener información y golpear a organizaciones criminales. “Una de las cosas que va a funcionar siempre es la recompensa por las denuncias”, afirmó. Además, propuso un programa para que el Estado compre armas a civiles y así reducir la cantidad de armas en circulación.

En otro momento, Massé sostuvo que la población exige resultados concretos frente a la inseguridad y planteó la necesidad de tomar medidas inmediatas para enfrentar la criminalidad, incluyendo la participación de ciudadanos como taxistas en redes de información que apoyen la labor policial.

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