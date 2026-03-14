¡La adrenalina de la Fórmula 1 llega al Circuito Internacional de Shanghái y no puedes quedarte fuera! Si buscas dónde ver el Gran Premio de China 2026 EN VIVO este domingo 15 de marzo a partir de las 3:00 a.m. ET / 0:00 a.m. PT , la opción número uno para los fanáticos en Estados Unidos es F1 TV Pro. Esta plataforma te permite disfrutar de la carrera por streaming y online con cámaras exclusivas y telemetría en tiempo real. Además, muchos usuarios aprovechan el periodo de prueba gratuito de 7 días para nuevos suscriptores, una oportunidad ideal para vivir la emoción del primer fin de semana con formato Sprint de la temporada sin costo inicial desde cualquier dispositivo.

Tras el contundente inicio de George Russell y Mercedes en Melbourne, la parrilla llega a China con sed de revancha. El trazado de Shanghái representa un desafío técnico muy distinto al de Australia, lo que abre una ventana de esperanza para Ferrari y Red Bull. Lewis Hamilton, quien ya demostró su dominio en este asfalto el año pasado, buscará liderar el resurgimiento de la Scuderia, mientras que McLaren intentará colarse en la pelea por el podio. La velocidad en las larguísimas rectas asiáticas será la clave para determinar quién toma el control del campeonato mundial este 15 de marzo.

Este evento marca el debut del Formato Sprint 2026, lo que garantiza acción competitiva desde el primer día. Olvida las largas sesiones de entrenamiento; aquí solo habrá una práctica libre el viernes antes de pasar directamente a la clasificación Sprint. El sábado se disputará la carrera corta de 19 vueltas, repartiendo los primeros puntos del fin de semana y definiendo el ritmo para el Gran Premio de 56 vueltas del domingo. Es un calendario intenso diseñado para mantenerte al borde del asiento, ideal para quienes disfrutan de la máxima intensidad en cada sesión de pista.

¿Quieres ver el GP de China 2026 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil?

La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del GP de China 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de China 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del Gran Premio de Las Vegas 2025. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

¿A qué hora es la carrera F1 GP de China 2026?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP de China EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 15 de marzo.

01:00 a.m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

02:00 a.m. en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

03:00 a.m. en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

04:00 a.m. en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

08:00 a.m. en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

3:00 a.m. ET (hora del Este)

2:00 a.m. CT (hora del Centro)

1:00 a.m. MT (hora de Montaña)

0:00 a.m. PT (hora del Pacífico)