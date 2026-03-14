Ya se vive la Formula 1 y este domingo 15 de marzo es el turno del GP de China 2026, carrera que desde México se podrá ver a través de la señal de SKY Sports, F1 TV y Sky Plus online, a partir de la 1:00 a.m. CDMX. Esta es una de las carreras que se vivirá en horas de la madrugada en suelo mexicano, por lo que aquí te dejo todos los detalles para que puedas verlo desde cualquiera de las 3 opciones mencionadas previamente. Cabe señalar que Checo Pérez, piloto mexicano, participa con la escudería Cadillac.

¡Vive el GP de China 2026 en directo! Te decimos dónde ver la carrera de F1 por F1 TV en streaming y online. Sigue cada vuelta en vivo y disfruta de la mejor cobertura del Mundial de Fórmula Uno desde cualquier dispositivo. | Crédito: formula1.com / Composición Mix

¿Cómo ver el GP de China 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de China 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de China 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de China 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de China 2026 EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar del Gran Premio de China 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Cómo ver el GP de China 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de China 2026 EN VIVO y de manera online.