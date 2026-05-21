El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), mediante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, abrió una investigación preliminar por el incidente de seguridad informática que afectó las plataformas del del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) durante la noche del 20 de mayo.

La investigación busca identificar las responsabilidades administrativas y evaluar las posibles consecuencias legales del hecho, según el régimen sancionador de la Ley de Protección de Datos Personales.

La vulneración del software ocasionó el envío masivo de notificaciones falsas a celulares en todo el país, desde contenido político hasta una alerta inexistente de un terremoto de magnitud 8.7 y riesgo de tsunami, lo que generó pánico en la población.

Las primeras pericias del MTC concluyeron que el ataque no se debió a un fallo de la red pública, sino al uso indebido y no autorizado de accesos remotos pertenecientes a una empresa proveedora de servicios tecnológicos tercerizados.

Tras ello, las unidades de alta tecnología de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público continúan rastreando el origen del ataque para identificar a los responsables.

Por otro lado, el abogado especialista en derecho digital, Erick Iriarte, consideró la necesidad de realizar una pericia técnica y forense completa del código fuente del Sismate.

“El principal problema es que el canal alterado fue el canal oficial de emergencias del Estado. Esto expone serias debilidades de infraestructura y abre el riesgo de generar una pérdida de confianza ciudadana. Si mañana se emite una alerta real, la población podría asumir que se trata de otra broma o de un ataque informático”, indicó en Canal N.