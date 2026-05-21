Ministerio de Justicia anuncia investigación por incidente que afectó al Sismate. Foto: Composición/Difusión
Ministerio de Justicia anuncia investigación por incidente que afectó al Sismate. Foto: Composición/Difusión
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Redacción Gestión
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que afectó las plataformas del del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) durante la noche del 20 de mayo.

La investigación busca identificar

La vulneración del software ocasionó el envío masivo de notificaciones falsas a celulares en todo el país, desde contenido político hasta una alerta inexistente de un terremoto de magnitud 8.7 y riesgo de tsunami, lo que generó pánico en la población.

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pertenecientes a una empresa proveedora de servicios tecnológicos tercerizados.

Tras ello, las unidades de alta tecnología de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público continúan rastreando el origen del ataque para identificar a los responsables.

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Por otro lado, el abogado especialista en derecho digital, Erick Iriarte, consideró la necesidad de realizar una pericia técnica y forense completa del código fuente del Sismate.

“El principal problema es que el canal alterado fue el canal oficial de emergencias del Estado. Esto expone serias debilidades de infraestructura y abre el riesgo de generar una pérdida de confianza ciudadana. Si mañana se emite una alerta real, la población podría asumir que se trata de otra broma o de un ataque informático”, indicó en Canal N.

Las unidades de alta tecnología de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público continúan rastreando el origen del ataque para identificar a los responsables. Foto: composición GEC
Las unidades de alta tecnología de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público continúan rastreando el origen del ataque para identificar a los responsables. Foto: composición GEC

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