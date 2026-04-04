Aunque los jubilados ya dejaron atrás su etapa laboral activa, eso no implica que queden libres de una posible auditoría del Servicio de Impuestos Internos (IRS) si su declaración genera dudas. Para quienes viven de ingresos limitados, como beneficios del Seguro Social, pensiones o ahorros acumulados, una revisión del organismo puede resultar angustiante y abrir la puerta a correcciones o sanciones. En las siguientes líneas veremos cuáles son los factores que pueden captar la mirada del IRS y colocar bajo observación la situación tributaria de un retirado.

Errores y movimientos que podrían activar una revisión de impuestos si eres jubilado (Foto: Freepik)

SEÑALES QUE PONEN EN LA MIRA DEL IRS A UN JUBILADO

Hay varias situaciones típicas en una declaración de impuestos que pueden hacer que el IRS mire más de cerca a un jubilado, aunque no signifiquen que haya fraude.

1. No reportar todos los ingresos

No declarar intereses, dividendos o distribuciones de planes de retiro (401(k), IRA, pensiones privadas).

Omitir el Form SSA‑1099 (beneficios del Seguro Social) cuando una parte de esos beneficios es imponible.

2. Cambios bruscos o inconsistentes

Las variaciones fuertes de un año a otro en ingresos, deducciones o créditos sin una explicación evidente ponen en la mira a los jubilados. Por ejemplo, pasar de reportar muy poco a declarar pérdidas grandes.

Datos que no coinciden con los formularios que el IRS ya tiene (1099‑R, 1099‑INT, 1099‑DIV, etc.).

3. Deducciones “desproporcionadas”

Gastos médicos, donaciones caritativas u otros ítems muy altos en relación con los ingresos reportados.

Reclamar deducciones detalladas poco comunes para alguien con perfil de ingreso fijo de jubilado.

4. Errores básicos en la declaración

Colocar números de Seguro Social incorrectos, estados civiles que no encajan con la realidad, dependientes que no cumplen criterios.

Asimismo, formularios incompletos o mal llenados.

5. Ingresos por actividades extras

Trabajos por cuenta propia (freelance, pequeños negocios, rentas de propiedades) sin reportar adecuadamente las ganancias.

Depósitos bancarios elevados o frecuentes que no se reflejan en la declaración como ingreso.

6. Créditos o beneficios fiscales mal aplicados

Reclamar créditos a los que el jubilado ya no tiene derecho (por ejemplo, créditos por hijos que ya no califican).

Uso indebido de créditos reembolsables pese a tener ingresos muy bajos o estructuras poco creíbles.

7. No declarar ganancias y pérdidas en juegos de azar

Los jubilados que participan de juegos de azar no declaran sus ganancias y pérdidas, o intentar deducir las pérdidas sin declarar las ganancias, publica el sitio web Kiplinger.

8. No declarar donaciones caritativas muy elevadas

No declarar las donaciones caritativas muy elevadas también puede provocar que el IRS revise la declaración, sobre todo cuando esos aportes representan una proporción muy grande del ingreso del contribuyente o incluyen bienes donados de alto valor a una organización sin fines de lucro.

9. No reportar ingresos fuera de EE.UU.

No reportar ingresos o cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, lo pondrá en la mira del IRS.

Ingresos, donaciones y juegos de azar son algunas de las cosas puede revisar el IRS en las declaraciones de los jubilados (Foto: Diseñado por Freepik)

EL MOTIVO POR EL QUE LOS JUBILADOS ESTÁN EXPUESTOS A AUDITORÍAS

Los contribuyentes con ingresos elevados tienen más posibilidades de ser objeto de una auditoría del IRS; por eso, aunque los jubilados ya no cobren un salario, siguen expuestos a una revisión si reciben montos importantes por inversiones, ganancias de capital o distribuciones de planes de retiro.

En los últimos años, el IRS ha reiterado que no pretende incrementar las tasas de auditoría para quienes ganan menos de US$400,000 al año y que su foco principal será reforzar la fiscalización sobre personas con mayores niveles de ingreso.