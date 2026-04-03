Se acerca el final del plazo para presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos, que vence el 15 de abril. Si formas parte de los contribuyentes con deudas tributarias que no pueden pagarse por completo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con varias opciones para disminuir o aplazar el saldo pendiente y así evitar embargos de sueldo, bloqueos de cuentas, intereses adicionales y sanciones que hacen crecer la obligación. A continuación, te contamos cuáles son.

La declaración de impuestos en EE.UU. como parte del año fiscal 2025 está a punto a culminar en el presente mes. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS DEL IRS QUE TE AYUDAN CON TUS DEUDAS EN LA TEMPORADA DE IMPUESTOS?

Hay varios programas y opciones del propio IRS que pueden ayudarte si en la temporada de impuestos 2026 sale que debes dinero y no puedes pagar todo de golpe. Ellos son:

1. Programa “Fresh Start” / “Nuevo Comienzo”

No es un solo beneficio, sino un paquete de alternativas de alivio para contribuyentes con deudas relativamente moderadas. Incluye:

Planes de pago a plazos (installment agreements) de hasta unos 72 meses, para dividir la deuda en cuotas más manejables.

Offer in Compromise (OIC): permite negociar con el IRS para pagar menos de lo que se debe si demostrar pagar el total sería una dificultad económica seria.

Reducción o eliminación de ciertas multas (penalty relief), lo que puede bajar bastante el monto final.

Suele estar orientado a personas que deben alrededor de US$50,000 o menos y que ya presentaron sus declaraciones de años anteriores.

2. Planes de pago a plazos “simples”

Aun fuera de Fresh Start, el IRS ofrece:

Acuerdos de pago a plazos en línea para deudas bajas o medianas, donde se fija una cuota mensual automática por débito bancario o similar.

Estos acuerdos ayudan a evitar embargos más agresivos siempre que se cumplan los pagos a tiempo; es decir, ser muy puntual.

3. Offer in Compromise (OIC) “formal”

Cuando la situación es crítica, se puede presentar una Offer in Compromise (OIC) “completa”:

El IRS analiza ingresos, gastos básicos, patrimonio y capacidad real de pago.

Si concluye que no es realista cobrar el 100%, puede aceptar un monto menor como liquidación definitiva.

Requiere formularios específicos (como el 656 y el 433-A/F) y demostrar bien la dificultad económica.

4. Estatus “Currently Not Collectible” (CNC)

Si el contribuyente demuestra que pagar ahora afectaría sus necesidades básicas, el IRS puede clasificar la cuenta como “Actualmente no cobrable”.

Mientras dure ese estatus, se suspenden embargos de salario o cuentas y otras acciones de cobro, aunque la deuda siga existiendo y acumulando intereses.

5. Alivio de multas (Penalty relief)

En algunos casos, el IRS puede perdonar o reducir recargos por pago tardío o por no declarar, especialmente si es la primera vez o hay causa razonable (enfermedad, desempleo, desastre, etc.).

6. Créditos tributarios que pueden reducir lo que debes

Aunque no son “programas de pago”, sí ayudan a bajar la factura o incluso cambiarla a reembolso:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) para trabajadores de bajos y moderados ingresos.

Crédito Tributario por Hijos y Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes.

American Opportunity Tax Credit (AOTC) para gastos universitarios, que puede reducir la deuda e incluso generar hasta 1,000 dólares reembolsables si el impuesto llega a cero.