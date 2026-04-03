Tras la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, el Crédito Tributario por Hijos (CTC) tuvo cambios que podrían reducir el apoyo económico que reciben algunos hogares. Las nuevas disposiciones modifican la fórmula con la que se calcula el crédito y el monto asignado por cada hijo, por lo que ahora es clave revisar con detalle la declaración de impuestos. En esta nota te explicamos cuáles son estos ajustes y cómo podrían reflejarse en el reembolso que te entrega el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

EL NUEVO MONTO DEL CRÉDITO POR HIJO EN 2026

El Crédito Tributario por Hijos máximo subió de US$2,000 a US$2,200 por hijo calificado a partir del año fiscal 2025, el cual se mantiene también para 2026.

Este monto ahora se ajusta por inflación desde 2026 en adelante; es decir, puede ir aumentando gradualmente con el tiempo.

La parte reembolsable (lo que se puede recibir como devolución, aunque no debas tanto impuesto) está topada en US$1,700 por hijo para 2025 y 2026.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA SOLICITARLO?

Trump no cambió la estructura general del crédito, sino algunos montos y su indexación. Para 2026 se mantienen estas reglas:

El dependiente debe ser un hijo calificado menor de 17 años al final del año fiscal.

Debe tener número de Seguro Social válido y vivir contigo más de la mitad del año, además de cumplir las pruebas de parentesco, residencia, dependencia y apoyo económico.

Los límites de ingreso para obtener el crédito completo se mantienen en US$200,000 del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas en inglés) para declarantes individuales y US$400,000 para casados que declaran en conjunto. A partir de esos montos, el crédito se reduce 50 dólares por cada US$1,000 adicionales de ingreso.

El crédito sigue siendo parcialmente reembolsable.

Para acceder al crédito completo, el menor debe cumplir estrictos requisitos de edad, parentesco, residencia y Seguro Social, mientras que los padres no pueden superar ciertos niveles de ingreso (Foto: Pixabay)

EN CONCLUSIÓN

Monto máximo del Crédito Tributario por Hijo: US$2,200

US$2,200 Cantidad máxima que se puede reembolsar: US$1,700 por menor elegible

US$1,700 por menor elegible Puedes reclamar el crédito: por cada menor que cumpla con las condiciones y tenga un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.

por cada menor que cumpla con las condiciones y tenga un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos. La nueva normativa vuelve más estricta la regla relacionada con el Seguro Social: ahora, para solicitar este beneficio, un padre que declare impuestos de manera individual debe tener un número de Seguro Social válido y, si la declaración se presenta en conjunto, al menos uno de los cónyuges incluidos en la planilla debe contar con ese número.

¿CÓMO CALIFICAR AL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Para calificar al Crédito Tributario por Hijo debes cumplir una serie de requisitos, precisa el sitio web del Servicio de Impuesto Internos (IRS).

Requisitos para el menor

Tener menos de 17 años al final del año fiscal en el que reclamas el crédito.

Ser tu hijo biológico, adoptado, hijastro, hijo de crianza colocado legalmente, o bien tu hermano, hermanastro, nieto o sobrino, siempre que cumpla las demás condiciones.

Haber vivido contigo más de la mitad del año.

No haber aportado más de la mitad de su propia manutención durante el año.

Tener un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.

Ser ciudadano estadounidense, nacional de EE.UU. o residente extranjero que cumpla las reglas del IRS.

Requisitos para el padre, madre o tutor

Presentar una declaración de impuestos federal e incluir al menor como tu dependiente.

Tener un número de Seguro Social válido (o, en algunos casos, ITIN, según el año y la norma aplicable) y estar autorizado para reclamar al menor.

Tus ingresos no deben exceder ciertos límites para recibir el monto completo; a partir de cierto nivel, el crédito se reduce gradualmente. Así pues, el monto completo empieza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera aproximadamente US$200,000 si declaras solo o como cabeza de familia, y US$400,000 si declaras en conjunto.

EL MONTO QUE SE PUEDE RECIBIR POR CADA HIJO ELEGIBLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS

Una familia con un hijo: US$2,200

Una familia con dos hijos: US$4,400

Una familia con tres hijos: US$6,600

Una familia con cuatro hijos: US$8,800