Si ya enviaste tu declaración de impuestos del año fiscal 2025, lo más probable es que estés a la espera de tu reembolso; si todavía no la presentas, quizá sigas reuniendo papeles y organizando tus datos para empezar. Aunque preparar todo lleva tiempo y exige paciencia, no conviene confiarse demasiado, porque el plazo puede agotarse antes de que te des cuenta. En las siguientes líneas te explicamos cuál es la fecha límite para declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y qué podría ocurrir si no cumples con este requisito.

Averigua hasta cuándo puedes presentar tu declaración y qué pasa si no lo haces (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA DECLARAR TUS IMPUESTOS EN EE.UU.?

La fecha límite para declarar tus impuestos en Estados Unidos es el miércoles 15 de abril de 2026.

Pasos básicos para presentar tus impuestos federales ante el IRS

1. Verifica si tienes que declarar

Revisa si tu nivel de ingresos, estado civil y tipo de ingreso te obligan a presentar declaración.

Aun si no estás obligado, puede convenirte declarar para recibir reembolsos o créditos.

2. Reúne tus documentos

Formularios de ingresos: W‑2 (empleado), 1099 (trabajo independiente, intereses, dividendos, etc.).

Datos personales: número de Seguro Social o ITIN, información de dependientes.

Comprobantes de deducciones/créditos: intereses hipotecarios, estudios, gastos médicos, donaciones, guardería, etc.

3. Elige cómo vas a declarar

Por tu cuenta, usando software de preparación de impuestos.

A través de programas gratuitos (voluntarios certificados, Free File del IRS, según ingresos).

Con un profesional de impuestos (CPA, enrolled agent, etc.).

En papel, llenando el Formulario 1040 y enviándolo por correo.

4. Completa el Formulario 1040

Ingresa tus datos personales y de tu familia.

Declara tus ingresos, calcula deducciones (estándar o detalladas) y aplica los créditos.

Revisa el resultado: si debes pagar o si te corresponde reembolso.

5. Revisa y firma

Verifica que los nombres, SSN/ITIN, los montos y los bancos estén correctos.

Firma (electrónicamente o a mano, si es en papel); si es declaración conjunta, ambos cónyuges firman.

6. Envía tu declaración

De forma electrónica (la opción más rápida para procesar y recibir el reembolso).

Por correo, enviando el 1040 a la dirección que indique el IRS según tu estado y si adjuntas pago.

7. Paga si debes impuestos

Puedes pagar en línea, por transferencia, tarjeta, cheque o giro postal.

Si no puedes pagar todo, solicita un plan de pagos o un acuerdo con el IRS para evitar más multas e intereses.

8. Guarda copias

Conserva tu declaración y todos los comprobantes al menos por 3 a 7 años.

Te servirán si el IRS pide información adicional o para futuras declaraciones.

Antes de presentar tu declaración revisa que tengas todos los documentos, formularios y los pasos básicos para hacerlo (Foto: Freepik)

EL RIESGO QUE CORRES SI NO PRESENTAS TU DECLARACIÓN A TIEMPO

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente.

“La penalización por no presentar la declaración puede acumularse rápidamente si no se actúa a tiempo”, señala el IRS en su guía oficial.

Penalización adicional

Además de la multa por no presentar la declaración, existe una penalización adicional por no pagar los impuestos a tiempo.

5% mensual por no declarar (máximo 25%)

0.5% mensual por no pagar

Este porcentaje puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.

ENTONCES, ¿QUÉ HACER SI NO LLEGO AL 15 DE ABRIL?

Solicita una prórroga mediante el Formulario 4868. Si lo haces, puedes recibir una extensión automática de 6 meses; es decir, tu nueva fecha para declarar será en octubre de 2026.

Recuerda que la prórroga no evita el pago, solo retrasa la presentación de tu declaración de impuestos.