El Poder Ejecutivo del Perú designó a Carlos Wilson Talavera Flores como nuevo viceministro de Minas, en medio de un contexto marcado por el proceso de Reinfo y ajustes en la política minera nacional. El nombramiento fue formalizado mediante la Resolución Suprema N.º 018-2025-EM.

Este cambio se produce luego de la renuncia de Ronald Ibarra, quien tuvo en su gestión el reto de enfrentar las demandas del sector minero informal y la implementación de nuevas estrategias para coordinar con las comunidades y empresas mineras legales.

La llegada de Talavera Flores al viceministerio coincide con la fase de actualización y supervisión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo fundamental para el ordenamiento y promoción de la minería formal en el país. En los últimos meses, las autoridades han puesto énfasis en la necesidad de fortalecer la fiscalización, promover la sostenibilidad ambiental y garantizar el cumplimiento de requisitos técnicos por parte de los pequeños productores mineros.

Perfil y trayectoria

Talavera Flores ha ocupado cargos de alto nivel, incluyendo la Presidencia Ejecutiva de Sierra y Selva Exportadora entre 2022 y 2023.

Además, en julio de 2025 fue designado como Coordinador de Geología y Laboratorio en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).