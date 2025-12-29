Defensoría exige implementar sistema de alerta sísmica en Perú tras sismo de 6.0 en Chimbote. (Foto: Andina)
Defensoría exige implementar sistema de alerta sísmica en Perú tras sismo de 6.0 en Chimbote. (Foto: Andina)
, diseñados para advertir a la población ante sismos.

El pedido fue realizado mediante un comunicado, luego

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo las limitaciones en la implementación de estos sistemas, responsabilidad del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Justamente, en el último sismo, l, lo que impidió emitir alertas que habrían facilitado una respuesta más segura de la ciudadanía.

En su pronunciamiento, se mencionó que , señalización de puntos de reunión y la capacitación de autoridades y población.

También se precisó que la puesta en marcha del Sismate, que envía mensajes de emergencia a los celulares, es importante para brindar tiempo de evacuación en zonas de alto riesgo.

“La Defensoría del Pueblo continuará supervisando el cumplimiento de las obligaciones legales de las entidades públicas en protección de la vida de la población y sus medios de subsistencia ante la ocurrencia de sismos”, finaliza el pronunciamiento.

