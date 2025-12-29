La Defensoría del Pueblo pidió de forma urgente la implementación completa del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (Saspe) y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), diseñados para advertir a la población ante sismos.

El pedido fue realizado mediante un comunicado, luego del sismo de magnitud 6.0 ocurrido a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, en Áncash.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo las limitaciones en la implementación de estos sistemas, responsabilidad del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Justamente, en el último sismo, la entidad precisa que se comprobó que el Saspe no se activó y que el Sismate no funcionó, lo que impidió emitir alertas que habrían facilitado una respuesta más segura de la ciudadanía.

En su pronunciamiento, se mencionó que más de 10 millones de habitantes de la costa podrían beneficiarse de un sistema de alerta sísmica operativa, para lo cual es necesario completar la instalación de altavoces, señalización de puntos de reunión y la capacitación de autoridades y población.

También se precisó que la puesta en marcha del Sismate, que envía mensajes de emergencia a los celulares, es importante para brindar tiempo de evacuación en zonas de alto riesgo.

“La Defensoría del Pueblo continuará supervisando el cumplimiento de las obligaciones legales de las entidades públicas en protección de la vida de la población y sus medios de subsistencia ante la ocurrencia de sismos”, finaliza el pronunciamiento.