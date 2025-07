La mañana de este lunes 7 de julio se realizó una mesa de trabajo para abordar los pendientes alrededor de la formalización minera, convocada por el Ejecutivo y con presencia de diferentes actores: gremios empresariales y grupos de mineros no formales, donde se agrupa informales y también ilegales.

El primer acuerdo alcanzado es que esta mesa de trabajo se extenderá por un plazo de 60 días y este viernes 18 de julio se tendrá una primera sesión para elaborar un marco normativo consensuado.

La congresista Diana Gonzales (Avanza País), también vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, señaló que la demanda de los mineros es que se les está bloqueando el derecho a trabajar.

Agregó que, durante el desarrollo de la sesión, los representantes de los mineros plantearon ciertos condicionamientos, lo cual fue rechazado por el Ejecutivo.

“Se escuchó un par de condicionamientos, pero saludo la posición del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, de solicitar diálogos sin condiciones”, comentó a su salida de Palacio de Gobierno.

Por su parte, Máxico Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), expresó que insistirán con su pedido de levantar la exclusión a más de 50 mil inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“[Ese tema de suspender la exclusión] será el punto número uno de la agenda del día viernes para ver cómo se resolverá. Nosotros reclamamos que no pueden retirar a 50,000 sin el debido proceso. Unos cuantos [tal vez], pero no los 50 mil”, indicó.

En otro momento, Becker dijo que la presidenta Dina Boluarte reconoció su condición de formalización en proceso y que pidieron soluciones más allá del corto plazo.

“Observamos que todos tienen predisposición de resolver. Ojalá que sea así y no solo un calmante. Los anteriores gobiernos de turnos nos dieron soluciones solo de corto plazo”, indicó.

Becker puntualizó que el problema central radica en que el 97% de este grupo de mineros no cuenta con concesiones y requiere un contrato de explotación. “La ley tiene que ir en función de eso. No hay otro [pedido]. Vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Esperaremos a la reunión del viernes. No adelantaré opinión [sobre eventuales medidas de protesta]”, refirió.