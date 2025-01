La entidad analizó la importancia de emplear herramientas alternativas, como visitas de inspección o entrevistas, para garantizar una fiscalización efectiva, adaptada a las particularidades de cada situación.

¿Qué ocurrió?

Un empleador fue sancionado por no cumplir con requerimientos de información relacionados con las condiciones de prácticas formativas. El empleador argumentó que no poseía los documentos solicitados, como contratos o registros de asistencia, ya que no se habían elaborado debido a la naturaleza de la relación con la practicante.

A pesar de esta declaración, los inspectores reiteraron los requerimientos de información sin considerar las respuestas previamente proporcionadas ni adoptar medidas alternativas para verificar los hechos. Esto derivó en una multa por infracciones muy graves, que el empleador apeló señalando vulneraciones al principio de razonabilidad.

El Tribunal evaluó si las acciones de los inspectores respetaron los principios legales aplicables, como la razonabilidad y la proporcionalidad, y si utilizaron adecuadamente las herramientas disponibles para garantizar una fiscalización efectiva.

El análisis concluyó que los inspectores no debieron limitarse a reiterar requerimientos de información sobre documentos inexistentes, sino que debieron considerar las respuestas del empleador y emplear otras estrategias, como visitas de inspección o entrevistas con el personal involucrado, para verificar los hechos de manera más efectiva y ajustada a las circunstancias del caso.

El Tribunal estableció que, cuando un empleador declare no poseer la documentación requerida, los inspectores deben evitar reiterar los mismos requerimientos y optar por medidas alternativas, como la ampliación de las materias inspeccionadas o la promoción de nuevas órdenes de inspección.

Además, cualquier análisis de las relaciones laborales debe basarse en los principios de primacía de la realidad y razonabilidad, considerando los hechos, documentos y declaraciones obtenidos.

Comportamiento de Sunafil

Según María Teresa Cuba, asociada de DLA Piper, el trabajo de Sunafil presenta desafíos importantes que deben ser abordados para que las inspecciones laborales sean más efectivas y justas.

Ella explica que, aunque los inspectores tienen diversas herramientas para llevar a cabo sus investigaciones, como visitas inspectivas, comparecencias, comprobaciones de datos y requerimientos electrónicos, en la práctica, se ha priorizado casi exclusivamente el uso de los requerimientos enviados por la casilla electrónica.

Esto, según Cuba, ha generado problemas, ya que muchas veces los inspectores no adoptan medidas adicionales cuando la información no está disponible o no se proporciona.

Por ejemplo, en algunos casos los inspectores insisten reiteradamente en pedir documentos que el empleador ha declarado que no existen o que no obran en su poder. Cuba cuestiona este enfoque, señalando que limita la eficacia de la labor inspectiva y, en algunos casos, ha derivado en multas injustificadas.

No obstante, considera que la reciente decisión del Tribunal de Fiscalización Laboral es un avance positivo.

Este precedente establece que los inspectores deben utilizar todas las herramientas disponibles y no depender únicamente de requerimientos electrónicos, especialmente cuando el empleador declare no contar con la información o cuando se detecte la ausencia de formalidades legales en la celebración de contratos modales y/o convenios de modalidades formativas.

Según Cuba, esta medida obliga a los inspectores a ser más proactivos y a realizar investigaciones más exhaustivas para garantizar que las inspecciones cumplan su objetivo.

Necesidad de enfoque en la primacía de la realidad

César Gonzales Hunt, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), destaca que el principio de primacía de la realidad es fundamental en el derecho laboral y cada vez tiene mayor relevancia.

Este principio establece que, ante una discrepancia entre los documentos y los hechos observables, lo que debe prevalecer es la realidad de los hechos. Es decir, no basta con que exista o no un documento formal que respalde una relación laboral; lo esencial es analizar lo que realmente ocurre en la práctica.

Según Gonzales Hunt, el principio de primacía de la realidad “ayuda a confrontar los documentos con los hechos” y asegura que lo esencial sea evaluar lo que ocurre efectivamente en el vínculo laboral.

Por ejemplo, alguien podría firmar un contrato que indique que se trata de una práctica preprofesional, pero si las actividades realizadas son propias de un trabajador dependiente, el principio establece que debe considerarse como tal.

Este principio es especialmente relevante en contextos donde existe informalidad laboral, ya que permite identificar relaciones de trabajo que no han sido formalizadas adecuadamente, asegurando que los derechos de los trabajadores se respeten más allá de la falta de documentos.

SOBRE EL AUTOR Gerardo Rosales Diaz Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.