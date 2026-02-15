Iniciativa legislativa busca eliminar excepciones en el etiquetado de los octógonos (foto: Minsa).
Iniciativa legislativa busca eliminar excepciones en el etiquetado de los octógonos (foto: Minsa).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

En el Congreso de la República avanza una iniciativa legislativa que busca ampliar el etiquetado de los octógonos. Cabe recordar que Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, Ley 30021, estableció la obligación de etiquetar estas advertencias cuando un alimento o bebida no alcohólica es alto en grasas, azúcar o sal.

TE PUEDE INTERESAR

Avanza propuesta para que todos los alimentos altos en azúcar, sodio o grasas cuenten con octógonos
Aprueban Ley que añade nuevos lineamientos al uso de octógonos
Octógonos: desde hoy se permite uso de adhesivos en alimentos importados y de mypes
Panaderías logran un respiro sobre el uso de octógonos impresos en empaques
Indecopi detecta irregularidades en etiquetado de 20 marcas de panetones a días de Navidad
Indecopi: dan un paso para reglamentar etiquetado en alimentos transgénicos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.