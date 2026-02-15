No obstante, cuando en el 2018 el Ministerio de Salud emitió el Manual de Advertencias Publicitarias -en base al mandato de la Ley 30021- fijó una exclusión: no es obligatorio etiquetar octógonos en los productos que tengan una cara frontal (principal) menor a los 50 cm2 .

En esos casos, el etiquetado de los octógonos solo se realiza en el empaque mayor que contiene a los productos exceptuados. Por ejemplo, cada unidad de una golosina pequeña no lleva el octógono de advertencia, pero la caja que contiene varias de estas unidades sí lleva el octógono.

La iniciativa legislativa busca eliminar esta excepción, de manera que en adelante los productos de menor tamaño también lleven los octógonos de advertencia .

El dictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 6461, fue aprobado en la Comisión de Salud del Congreso el pasado lunes 9 de febrero del 2026. Al sustentar el dictamen, la secretaria técnica de la comisión señaló que la norma propuesta pretende corregir una situación no generada en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, norma que no establece excepciones al etiquetado en función al tamaño del empaque, sino que busca corregir un problema originado en el Manual de Advertencias Publicitarias.

Agregó que con ello se fortalecerá la aplicación de la ley y se estima que el etiquetado aumentará pues un 30% del total de los productos no son etiquetados por tener una extensión menor a los 50 cm2 .

Cabe recordar que el mismo dictamen ya ha sido aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor en octubre del 2025. Con ello, el dictamen pasará al pleno del Congreso para su votación final, cuando se reinicie la legislatura en marzo próximo.

Etiquetado de octógonos: análisis

La iniciativa legislativa fue respaldada por el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, pues sostiene que con ello se protege el derecho a la información de los consumidores y va en línea con medidas que buscan reducir enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

“De este modo, la Ley de Alimentación Saludable alcanzaría al 100% de los productos ultraprocesados que se comercializan en el mercado y no, como sucede en la actualidad, que hay muchos de ellos que deberían llevar octógonos, pero que no los consignan”, refirió.

“Recordemos que en su momento varias empresas redujeron ligeramente el tamaño de sus empaques para acogerse a esta excepción. Por eso es que se encuentran múltiples versiones pequeñas de productos como barras de cereales que incluso se promocionan como saludables y energéticas, que tienen un alto contenido de azúcar pero no llevan el octógono respectivo”, agregó Cáceres.

Por su parte Alexander Flores, especialista en derecho de la competencia en Stucchi Abogados, refirió que si bien la iniciativa legislativa puede tener buenas intenciones, no existe un estudio que demuestre la eficacia del etiquetado de los octógonos. “No se ha evaluado en el Perú el impacto: si las personas se sienten más informadas (con los octógonos). O si ha mejorado la salud de las personas con esta norma”, subrayó Flores.

También indicó que en otros países de la región, como en Chile, sí se ha establecido una exclusión del etiquetado para los productos más pequeños. “El proyecto no explica si un producto con etiqueta tan pequeña va a tener un impacto en la información; no se ha hecho un análisis sobre ello”, remarcó Flores.