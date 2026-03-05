En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza el estándar probatorio que exige el Tribunal Fiscal en la RTF 1654-11-2025, para poder tomar el crédito fiscal en el IGV.

En ese sentido, se indica que ya no es suficiente conservar los comprobantes de pago ni las guías, sino a ellos deben sumarse documentos como constancia de recepción, documentos logísticos, registros de ingresos a almacén, entre otros.

Escuchemos este podcast para estar atentos a esta carga probatoria que deberán seguir los contribuyentes para evitar contingencias.