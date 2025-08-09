El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que los últimos resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCRP) confirman la confianza del sector empresarial en el buen desempeño de la economía peruana. En julio de 2025, los 12 indicadores de expectativas a tres y doce meses se mantuvieron en el tramo optimista por decimocuarto mes consecutivo.

Según el BCRP, las expectativas sobre la economía a tres meses alcanzaron los 54.5 puntos y las de doce meses, 58.3 puntos. Además, las proyecciones del sector para los próximos tres meses llegaron a 57.2 puntos, el nivel más alto desde marzo de 2019.

La encuesta también reveló que las expectativas de contratación de personal y de inversión empresarial a tres meses se ubicaron ambas en 56.6 puntos, manteniéndose en terreno optimista durante los últimos catorce meses. Estos resultados reflejan la percepción positiva de las empresas respecto a la evolución de la economía en el corto y mediano plazo.

El MEF atribuyó este comportamiento a la evolución favorable de los indicadores adelantados de la actividad económica, especialmente aquellos vinculados a la inversión. En junio, el consumo interno de cemento creció 9.1%, la tasa más alta desde enero de 2024, impulsada por mayores inversiones públicas y privadas.

En tanto, las importaciones de bienes de capital aumentaron 18.1% en julio, registrando dieciséis meses consecutivos de crecimiento. Este repunte se explicó por el incremento en la adquisición de equipos de transporte, materiales de construcción y maquinaria para el sector agrícola.

Para el Gobierno, este dinamismo constituye una señal de que el país mantiene un entorno atractivo para la inversión, considerado un motor esencial para el crecimiento económico y la generación de empleo.

El MEF reiteró que seguirá aplicando medidas para fortalecer la inversión privada y pública, promoviendo empleos de calidad y contribuyendo a sostener el crecimiento.

“El compromiso es consolidar un entorno seguro y competitivo para los inversionistas, con el fin de elevar el bienestar de todos los peruanos”, subrayó la institución.