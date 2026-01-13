MTPE. (Foto: GEC)
El Ministerio de Trabajo (MTPE) designó a Miguel Angel Vegas Carrera en el cargo de viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la cartera.

La decisión se oficializó mediante la .

Por otro lado, mediante la , se acepta la renuncia formulada por Edgar Auberto Quispe Remon a dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambos dispositivos legales son refrendados por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

