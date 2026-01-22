En suma, externalizar una investigación interna trae ventajas particulares y es señal de madurez organizacional, al garantizar y blindar el activo más importante de cualquier organización: la reputación empresarial. (Foto: iStock)
En suma, externalizar una investigación interna trae ventajas particulares y es señal de madurez organizacional, al garantizar y blindar el activo más importante de cualquier organización: la reputación empresarial. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Juan Diego Ugaz
Juan Diego Ugaz

Escribe: Juan Diego Ugaz, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.