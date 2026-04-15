Estados Unidos “iniciará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, advirtió Trump en una publicación en redes sociales el domingo, después de que las conversaciones entre delegaciones estadounidenses e iraníes destinadas a poner fin a la guerra de seis semanas concluyeran sin acuerdo.

Si se logra implementar con éxito —y la forma en que se implementará está lejos de estar clara—, una medida de este tipo equivaldría a apostar a que el daño económico infligido a Teherán será suficiente para obligarlo a aceptar las demandas de Washington antes de que el propio cierre efectivo de la vía marítima por parte de Irán altere la economía mundial.

El plan contempla que el ejército estadounidense espere fuera del golfo Pérsico a los buques procedentes de Irán para que abandonen la región. Esto replica una táctica utilizada en Venezuela que, junto con la captura de Nicolás Maduro, permitió a Trump tomar el control del petróleo de la nación latinoamericana.

Este bloqueo busca golpear las exportaciones de Irán, actualmente el único petróleo que sigue saliendo de la región en volúmenes significativos y un salvavidas económico para Teherán. La pregunta es cuán grande será el impacto.

Las exportaciones de petróleo de Irán superan con creces a las de Venezuela durante el bloqueo al país latinoamericano, lo que implica que será necesario un mayor nivel de intervención militar. Teherán también representa una amenaza militar suficiente como para mantener prácticamente paralizado el tránsito por Ormuz para el comercio de otras naciones, pese a un frágil alto el fuego.

Mapa del estrecho de Ormuz

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) tenía previsto implementar la medida a las 10:00 a.m., hora del Este, del lunes, o alrededor de las 6:30 p.m. en Teherán.

En un aviso a los navegantes, el Centcom advirtió que los buques no autorizados en áreas bloqueadas estarán sujetos a “intercepción, desvío y captura”. El bloqueo se aplicará en el golfo de Omán y el mar Arábigo —aguas fuera del golfo Pérsico— y las restricciones no se limitarán a puertos y terminales petroleras, señaló.

Entre las incógnitas ahora figuran cuán agresivamente aplicará EE.UU. el bloqueo, cuánto uso de la fuerza estará dispuesto a ejercer Irán para proteger sus intereses marítimos, especialmente los petroleros, y qué represalias podría tomar Teherán.

Más difícil

Queda por verse si la medida prevista tendrá el efecto deseado sobre el régimen en Teherán y cuán viable será ejecutarla a gran escala.

“Bloquear a Irán podría resultar una tarea mucho más difícil que bloquear a Venezuela, y anticipamos que Teherán incrementará los ataques contra instalaciones energéticas regionales, incluida infraestructura crítica, si el presidente Trump respalda su amenaza con acciones”, escribió Helima Croft , responsable de estrategia global de materias primas y análisis de Medio Oriente y Norte de África en RBC Capital Markets LLC, en una nota fechada el 12 de abril.

EE.UU. ya ha intentado presionar las exportaciones de petróleo de Irán antes, pero nunca ha logrado detenerlas por completo.

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la Plaza de la Revolución de Teherán el 12 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).

E incluso entonces, cuando los envíos de crudo se reducían a aproximadamente una cuarta parte de los niveles habituales, el régimen iraní mostró pocas señales de ceder. En esta ocasión, además, Irán ha podido obtener millones de dólares adicionales por su petróleo desde el inicio de la guerra, después de que EE.UU. levantara sanciones para aliviar la presión sobre los precios poco después de iniciado el conflicto.

“Esto definitivamente afectará los ingresos de Irán, pero hay que recordar que han soportado dificultades similares antes y han estado acumulando exportaciones por encima de US$ 100 por barril en las últimas semanas”, según Dina Esfandiary , analista geoeconómica de Bloomberg Economics. “No es ideal, pero cuando la guerra es existencial para ellos, es un riesgo que deben asumir”.

La aplicación es clave

El enfoque propuesto por EE.UU. parece, al menos, menos agresivo que las medidas adoptadas hasta ahora por Irán en esta guerra, en la que ha atacado el transporte comercial hasta el punto de que tripulaciones y armadores temen atravesar Ormuz.

Irán, que posee una gran flota propia de petroleros, podría asumir el riesgo de enviar sus buques con protección, incluso si algunos fueran incautados.

También persisten interrogantes logísticas: ¿qué ocurrirá con los barcos una vez interceptados y cuál es la capacidad naval total de EE.UU. para capturar buques que intenten romper el bloqueo, especialmente si el alto al fuego se rompe?

Si EE.UU. logra interceptar grandes volúmenes de exportaciones de petróleo iraní, surge entonces la amenaza de posibles represalias por parte de Irán y sus aliados contra la infraestructura energética en la región.

“El bloqueo en sí mismo solo es un juego de gallina que creo que Irán terminará ganando porque puede soportar durante un tiempo”, afirmó Nouriel Roubini, director ejecutivo de Roubini Macro Associates, en una entrevista con David Ingles de Bloomberg TV en el Foro Económico de Greenwich en Hong Kong el lunes. “Existen costos políticos y económicos al intentar asfixiar lentamente al régimen”.