Estados Unidos desplegó barcos de importante poder de fuego en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Estados Unidos desplegó barcos de importante poder de fuego en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurre a una estrategia que ya aplicó en Venezuela con la promesa de bloquear buques iraníes. Sin embargo, Irán presenta una logística más compleja, mayores riesgos para las fuerzas estadounidenses y es un adversario más resistente.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.