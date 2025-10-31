La ONU exhortó a Estados Unidos a parar los ataques a las presuntas narcolanchas que atraviesan el mar del Caribe y Pacífico oriental, y tildó de “ejecuciones extrajudiciales” los reportes de Washington.

Vale señalar que al menos 62 personas han fallecido por la ofensiva armada de Estados Unidos hacia estas embarcaciones.

Volker Turk, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, señaló que estos ataques “con su creciente costo humano, son inaceptables”. De acuerdo con familiares de los desaparecidos, algunos eran “simples pescadores”.

Así, Turk instó a Estados Unidos a poner fin a esta práctica y a “evitar ejecuciones extrajudiciales más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”.

A criterio del representante de la ONU, estas personas perdieron la vida “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional“.

Captura de video del último ataque de Estados Unidos a una narcolancha en El Pacífico. Foto: Pete Hegseth / X

En la otra cara de la moneda, Donald Trump autorizó que la CIA incursiones en Venezuela y acusa al presidente Nicolás Maduro de orquestar el envío de drogas hacia Estados Unidos. Para la Casa Blanca, estas organizaciones son terroristas.

“El uso intencionado de la fuerza letal sólo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida”, añadió Turk.

De esa manera, pidió que se realicen investigaciones “rápidas, independientes y transparentes”, sobre estos ataques a las narcolanchas.