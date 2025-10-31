ONU exige que se realicen investigaciones "rápidas" y "transparentes" para determinar las amenazas de estas embarcaciones, mientras tanto, deben frenarse los ataques para no vulnerar derechos humanos. Foto: referencial / Brendan Smialowski / AFP
ONU exige que se realicen investigaciones "rápidas" y "transparentes" para determinar las amenazas de estas embarcaciones, mientras tanto, deben frenarse los ataques para no vulnerar derechos humanos. Foto: referencial / Brendan Smialowski / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La ONU exhortó a Estados Unidos , y tildó de “ejecuciones extrajudiciales” los reportes de Washington.

Vale señalar que al menos 62 personas han fallecido por la ofensiva armada de Estados Unidos hacia estas embarcaciones.

Volker Turk, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, señaló que estos ataques “con su creciente costo humano, son inaceptables”. De acuerdo con familiares de los desaparecidos, algunos eran “simples pescadores”.

LEA TAMBIÉN: Operaciones encubiertas de EE.UU. “violan la soberanía de Venezuela”, según expertos de la ONU

Así,

A criterio del representante de la ONU, estas personas perdieron la vida “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional“.

Captura de video del último ataque de Estados Unidos a una narcolancha en El Pacífico. Foto: Pete Hegseth / X
Captura de video del último ataque de Estados Unidos a una narcolancha en El Pacífico. Foto: Pete Hegseth / X

. Para la Casa Blanca, estas organizaciones son terroristas.

LEA TAMBIÉN: The Economist: así reacciona la economía mundial ante la guerra comercial y los temores a la IA

“El uso intencionado de la fuerza letal sólo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida”, añadió Turk.

De esa manera, pidió que se realicen investigaciones “rápidas, independientes y transparentes”, sobre estos ataques a las narcolanchas.

TE PUEDE INTERESAR

Trump niega haber decidido atacar instalaciones militares en Venezuela
Un Donald Trump “no intervencionista” busca imponer su ley en América Latina
Desafiado por Putin, Trump ordena reanudar ensayos de EE.UU. con armas nucleares
Corea del Norte lanzó misiles de crucero poco antes de la llegada de Trump a Corea del Sur

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.