Un ejercicio de ataque conjunto de los sistemas de artillería y misiles de largo alcance de la división del frente oriental del Ejército Popular de Corea en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 8 de mayo de 2025. (KCNA VIA KNS / AFP)
Corea del Norte lanzó misiles de crucero mar a tierra durante una prueba, y donde también sostendrá una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping.

La agencia estatal norcoreana KCNA informó que los proyectiles fueron disparados el día previo desde el mar Amarillo, mientras que el vicepresidente de la Comisión Militar Central del partido gobernante, Pak Jong-chon, afirmó que las pruebas muestran la fiabilidad y capacidad del arsenal frente a ”enemigos potenciales”.

Cabe precisar que T en la que ha realizado constantes invitaciones al diálogo con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, quien no se ha pronunciado al respecto.

si así es posible reunirse con el líder norcoreano, lo cual generó expectativas sobre la posibilidad de un encuentro de último minuto.

Trump afirmó que entre los potenciales temas sobre la mesa en un posible encuentro sería sobre la posibilidad de rebajar las sanciones impuestas sobre el país asiático a cuenta de sus programas de desarrollo de misiles y nuclear.

Ambos presidentes han reiterado en varias ocasiones tener simpatía y guardar buenos recuerdos de sus contactos. Por su parte, Corea del Sur ha calificado la visita del estadounidense de una “oportunidad única” para que se reúna con Kim.

Elaborado con información de EFE.

Trump visitará entre este miércoles y el jueves Corea del Sur, donde asistirá en la ciudad de Gyeongju para participar en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).(Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
