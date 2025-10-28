Trump dice que “le encantaría” optar por un tercer mandato, pese que Constitución le prohíbe. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Trump dice que "le encantaría" optar por un tercer mandato, pese que Constitución le prohíbe.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

, aunque la Constitución del país lo impide. Sin embargo, respaldó la idea de que su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para las elecciones de 2028.

“Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo”, dijo Trump en declaraciones a la prensa.

, para las elecciones de 2028.

“Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables (…) No creo que nadie se presentaría contra nosotros”, añadió.

El presidente fue consultado después de que Steve Bannon, exasesor del presidente, asegurara que hay un plan para que Trump pueda tener otro mandato, algo que limita la 22 enmienda de la Constitución.

Ante ello, . Asimismo, consideró que los demócratas “no”.

, como fotos de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca en la que se lee “Trump 2028” como la que utilizó en la última campaña presidencial.

La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos precisa que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces”. Esta fue ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance (c), y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/ Yuri Gripas

