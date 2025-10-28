El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “le encantaría” optar por un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque la Constitución del país lo impide. Sin embargo, respaldó la idea de que su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para las elecciones de 2028.

“Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo”, dijo Trump en declaraciones a la prensa.

El mandatario destacó la fórmula de Vance, como candidato a presidente, y a Rubio, como vicepresidente, para las elecciones de 2028.

“Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables (…) No creo que nadie se presentaría contra nosotros”, añadió.

El presidente fue consultado después de que Steve Bannon, exasesor del presidente, asegurara que hay un plan para que Trump pueda tener otro mandato, algo que limita la 22 enmienda de la Constitución.

Ante ello, Trump aseguró que su Administración cuenta con “un gran grupo de personas” para las elecciones de 2028. Asimismo, consideró que los demócratas “no”.

Estas declaraciones fueron realizadas después de que el propio Trump, y su entorno, hayan dejado algunas pistas que revelan su intención de volver a presentarse, como fotos de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca en la que se lee “Trump 2028” como la que utilizó en la última campaña presidencial.

La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos precisa que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces”. Esta fue ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Elaborado con información de EFE.