El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado estar “dispuesto, sin duda” a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de una gira por Asia que comienza hoy en Malasia.

“Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), la primera parada de una gira asiática que le llevará también a Japón y Corea del Sur.

En Corea del Norte “tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos”, apostilló Trump según un audio de sus declaraciones a la prensa publicado por la revista Forbes, antes de señalar que Kim “sabe que voy a ir” y reiterar que “estaría dispuesto” a reunirse con el norcoreano.

LEA TAMBIÉN: Trump acuerda verse con Xi en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026

Trump afirmó sin embargo a la prensa presente en la Casa Blanca, antes de salir de Washington, que no cree que la reunión con Kim suceda en este viaje, y un funcionario del Gobierno estadounidense afirmó antes que tal encuentro “no está previsto”.

No obstante, Corea del Sur afirmó el sábado que el encuentro es aún posible y que existen “señales” de que Pionyang y Washington podrían estar preparándose para un encuentro, aprovechando la visita del estadounidense al país durante los eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, dijo que se ha observado a Pionyang realizando labores de limpieza y arreglando jardines en su lado de Panmunjon, una aldea situada en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas y donde se reunieron Kim y Trump en 2019.

Seúl ha calificado la visita del estadounidense de ser una “oportunidad única” para que se reúna con Kim, que el mes pasado declaró que conserva “buenos recuerdos” de Trump.

El líder norcoreano homenajeó este sábado a soldados chinos fallecidos durante la Guerra de Corea (1950-1953) y ensalzó los vínculos entre Pionyang y Pekín, según la agencia estatal de noticias KCNA, después de que Pionyang lanzara el miércoles múltiples misiles balísticos de corto alcance (SRBM), un gesto interpretado por analistas como una demostración de fuerza ante Washington y Seúl.