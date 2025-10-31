West Texas Intermediate crude dropped near $60 a barrel, on track for a 3.5% loss in October.
El petróleo subió tras reportes de que Estados Unidos planea atacar objetivos militares en Venezuela, miembro de la OPEP.

