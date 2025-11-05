El segundo día de CADE Ejecutivos 2025 se desarrolla bajo el eje “Institucionalidad, libertad y justicia para el desarrollo”, con una agenda que reúne a líderes empresariales, académicos, políticos y jóvenes comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, la eficiencia del Estado y la competitividad del país.

La jornada inició con el panel “La democracia no es solo votar”, donde miembros de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE destacaron el papel de la juventud como agente activo en la defensa de la democracia. Jhosely Condori, Miguel Olarte y Estefani Paima compartieron sus experiencias y reflexiones sobre la importancia de una ciudadanía informada y vigilante. La sesión fue conducida por Juan Manuel Ostoja, vicepresidente de IPAE Acción Empresarial.

A continuación, el debate gira hacia la economía. En “Crecimiento económico”, Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, y Luis Carranza, exministro de Economía, abordarán los desafíos para impulsar la inversión privada, generar empleo formal y mejorar la productividad nacional. El análisis es moderado por Ian Vásquez, del Cato Institute.

Tras un breve receso, el enfoque se trasladará a los servicios públicos con el panel “¿Cómo garantizamos la eficiencia gubernamental al servicio de los ciudadanos?”. Participarán Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado argentino; Fernando Barrios, presidente de CADE Ejecutivos 2024; y José Salardi, exministro de Economía y Finanzas. La conducción está a cargo de Diego Macera, del BCRP.

La mañana concluirá con el espacio “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?”, que reunirá a destacados juristas como Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga, bajo la conducción de Delia Muñoz, exministra de Justicia. El panel pondrá énfasis en la urgencia de contar con un sistema judicial independiente y confiable como pilar del desarrollo.

Por la tarde, la sesión se centra en “Competitividad, liderazgo y bienestar”, con casos empresariales que demuestran el poder transformador del sector privado. En “Empresas que transforman”, se presentan los ganadores del reconocimiento al valor compartido, con la participación de Luis Alfonso Carrera (BCP) y Luis Gallegos (Caja Arequipa), bajo la conducción del periodista Fernando Carvallo.

El diálogo continúa con “¿Cómo generamos empleo de calidad?”, donde Fernando Calmell del Solar (ASEP), Luis Villanueva (CGTP) y Jorge Zapata (Confiep) debatirán sobre la formalización laboral y las condiciones para un crecimiento sostenible, con la moderación de Miguel Jaramillo (Grade).

Luego, Susana Díaz y Ángela Flores, representantes de los comités estratégicos de educación y salud de IPAE, presentarán propuestas innovadoras en “Salud y educación: ¿Qué hacemos diferente?”, moderadas por la periodista Pamela Vértiz.

La jornada cerrará con una mirada internacional en el panel “Impacto de la geopolítica en el proceso electoral del Perú”, con los analistas Axel Kaiser, Juan Claudio Lechin y Francisco Tudela, conducidos por Juan Aurelio Arévalo, director periodístico de El Comercio.

El día concluirá con un mensaje especial de María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, quien dirigirá palabras a los asistentes de CADE Ejecutivos.