SpaceX signage in the lobby of the Goldman Sachs headquarters in New York, US, on Wednesday, June 3, 2026. Goldman Sachs Group Inc. and Morgan Stanley are co-lead on the SpaceX IPO, with Morgan Stanley noting their listing is in alphabetical order.
SpaceX signage in the lobby of the Goldman Sachs headquarters in New York, US, on Wednesday, June 3, 2026. Goldman Sachs Group Inc. and Morgan Stanley are co-lead on the SpaceX IPO, with Morgan Stanley noting their listing is in alphabetical order.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

S&P Dow Jones Indices mantendrá los requisitos actuales de elegibilidad para índices como el S&P 500, cerrando la puerta al ingreso acelerado de grandes OPI tecnológicas como SpaceX y retrasando miles de millones de dólares en flujos provenientes de fondos pasivos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.