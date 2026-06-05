El proveedor de índices informó en un comunicado el jueves que no reducirá el período de espera de 12 meses para las empresas recién listadas ni eliminará los requisitos vigentes de rentabilidad y flotación pública en función del tamaño de una compañía. La decisión se aparta de una tendencia más amplia del sector adoptada por competidores como Nasdaq Inc. y FTSE Russell.

Para nuevas cotizaciones como la de SpaceX, de Elon Musk, la decisión implica que no contarán de inmediato con una fuerte demanda por parte de los fondos que replican al S&P 500. Su incorporación acelerada al índice habría generado alrededor de US$ 14,000 millones en compras pasivas forzadas para SpaceX, más de US$ 8,000 millones para OpenAI y cerca de US$ 4,600 millones para Anthropic PBC, según estimaciones de Bloomberg Intelligence.

La decisión llega en un momento en que Wall Street enfrenta una nueva realidad: algunas compañías alcanzan tamaños sin precedentes antes de salir a bolsa. La consulta, iniciada antes este año, planteaba si las reglas de los índices, diseñadas para una era distinta, debían adaptarse a empresas que llegan al mercado con una escala que antes estaba reservada para compañías consolidadas de primera línea, en lo que el sector denomina “ingreso acelerado”.

La propuesta de una inclusión más rápida ha generado preocupación entre algunos inversionistas, quienes sostienen que las reglas sobre rentabilidad, flotación y trayectoria bursátil existen precisamente para evitar que los índices sigan modas pasajeras. También argumentan que incorporar una OPI demasiado pronto podría exponer a los fondos pasivos a una mayor volatilidad y obligarlos a comprar acciones antes de que exista una valoración de mercado suficientemente consolidada.

Sus defensores, en cambio, afirman que los índices deberían incorporar a las compañías de gran tamaño lo antes posible para reflejar el mercado con mayor precisión. Además, sostienen que estas firmas valoradas en billones de dólares pueden tener relevancia económica mucho antes de cumplir los requisitos tradicionales de inclusión.

El resultado significa que SpaceX, que prepara la mayor oferta pública inicial de la historia, no será elegible para ingresar al S&P 500 hasta al menos un año después de su debut bursátil. La empresa también deberá cumplir los requisitos vigentes de rentabilidad y flotación pública del índice.

“Estoy realmente sorprendido”, afirmó James Seyffart , analista de ETF de Bloomberg Intelligence. “Pero S&P es el líder del mercado y puede ir contra la tendencia”.

Nasdaq modificó recientemente sus reglas para que Space Exploration Technologies Corp., nombre formal de la compañía, pueda incorporarse al índice Nasdaq 100 —que agrupa a las mayores empresas no financieras que cotizan en su mercado— en apenas 15 jornadas bursátiles, frente al mínimo anterior de tres meses. FTSE Russell adoptó una medida similar y redujo el período de espera a cinco jornadas.

El S&P 500 es el índice bursátil más seguido del mundo. Según datos de Bloomberg Intelligence, alrededor de US$ 7.5 billones en fondos administrados de forma pasiva lo replican y otros US$ 3.4 billones en activos gestionados activamente lo utilizan como referencia.

Más ampliamente, los fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa de renta variable estadounidense basados en índices mantenían aproximadamente US$ 14.4 billones en activos al cierre de abril, según datos del Investment Company Institute. Esto refleja la magnitud del capital que, por lo general, no puede comprar una acción hasta que esta forme parte de un índice de referencia. En comparación, los fondos de gestión activa sumaban US$ 8.2 billones.

“Hemos criticado a los índices que modifican sus criterios de inclusión específicamente para incorporar a estas tres megacapitalizaciones de alto perfil que aún consumen efectivo”, escribió Michael O’Rourke, estratega jefe de mercados de JonesTrading Institutional Services, en una nota. “El comité de índices de S&P Dow Jones merece reconocimiento por mantener los estándares que han convertido al S&P 500 en la referencia del mercado accionario de EE.UU.”.