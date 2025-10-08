El director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, descartó definitivamente a Ricardo Gareca como director técnico de la selección peruana de fútbol.

“Ricardo Gareca no es posibilidad, lo digo de manera tajante, estamos buscando otro perfil, independientemente del resultado de clasificar en su momento, hoy buscamos otro perfil, porque son otros jugadores, es otra directiva, es otra estructura y necesitamos otra clase de entrenadores", señaló Ferrari a Radio Ovación.

Gareca clasificó al Perú al Mundial Rusia 2028 luego de 36 años de ausencia a la máxima fiesta de fútbol, logró el subcampeonato de la Copa América 2019, aunque no consiguió el boleto al Mundial Catar 2022.

Ferrari refirió que espera que en enero el nuevo comando técnico inicie el nuevo proceso del cuadro peruano.

Sobre el perfil que buscan en el nuevo entrenador de Perú, dijo que está enfocado en diversas características.

“No solamente tiene que tener un paladar futbolístico de tal manera, sino que tiene ser una persona que tenga manejo del futbolista, llegada con la hinchada, relación con la prensa, manejo con la directiva, tiene que ser estructurado, tener ética. Hay un tema de gestión general que lo tengo en una tabulación que me arroja una cantidad de puntos para tener un porcentaje y eso es lo que me lleva a dar el siguiente paso que es entrevistarlos”, acotó.

Informó que Manuel Barreto regresará a su puesto de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF tras los últimos tres encuentros amistosos del año ante Chile y Rusia.

“Se le ha solicitado el hecho que pueda manejar estos tres partidos con un objetivo, reducir el promedio de edad de la selección y ampliar el universo de futbolistas encajado dentro de ese promedio de edad. A partir de ahí es un poco el trabajo que le vamos a poder dar al comando técnico que llega para que tenga de alguna manera herramientas y no empiece desde cero”, añadió.