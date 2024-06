La Copa América de Estados Unidos-2024 trajo el debut en competencia oficial de Ricardo Gareca y Jorge Fossati como seleccionadores de Chile y Perú. Un empate 0-0 entre sus equipos dejó materias pendientes, con la campeona mundial Argentina a la vuelta de la esquina.

Ni Gareca ni Fossati quedaron contentos con lo visto la noche del viernes en la cancha del AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un encuentro denso en el que ambos bandos tuvieron dificultades para generar fútbol y ocasiones claras de gol.

“Estuvimos un poquito imprecisos”, reconoció ‘El Tigre’ Gareca sin poner excusas por el rendimiento de Chile en un compromiso que tenía un significado especial para él, pues se reencontraba con Perú después de haberlo llevado como director técnico al Mundial de Rusia-2018, acabando entonces con una espera de 36 años.

“Fue un partido muy disputado, un partido con mucha fricción, y en general no pudimos hilvanar muchas jugadas”, dijo el argentino en rueda de prensa después del Clásico del Pacífico. “Nos costó crear y asociarnos, pero cuando lo pudimos hacer tuvimos situaciones importantes”, puntualizó, sin embargo, el DT.

Fossati fue igualmente autocrítico por el desempeño de Perú, aunque puso buena cara ante el mal tiempo. “No vi nada de Perú que no se pueda corregir. Sé que no fuimos una máquina, pero vamos dando pasos firmes”, manifestó el uruguayo.

Era un duelo vital en el Grupo A para los dos equipos.

Tendrán ahora que cruzarse con Lionel Messi y Argentina, que el jueves derrotó 2-0 a una peleona Canadá en el partido inaugural del torneo. Chile deberá enfrentar a la selección albiceleste el próximo martes y Perú lo hará el sábado 29 de junio.

“Cosas que mejorar y arreglar”

El Chile de Gareca y el Perú de Fossati habían dejado buena imagen durante los amistosos previos a la Copa América.

Con Gareca, de 66 años, el combinado chileno había doblegado con un contundente 3-0 a Paraguay en su último cotejo de preparación para la cita continental y previamente había vencido a Albania con idéntico marcador. Tenía una derrota ante un adversario de alta alcurnia: Francia.

Desde la llegada al banquillo de Fossati, de 71 años, el seleccionado peruano había cosechado tres triunfos y un empate.

“Teníamos la ilusión de ganar, pero lo más importante de todo es que sumamos y quedan dos partidos. Estamos como comenzamos, con posibilidades de clasificar”, comentó Gareca después del empate copero del viernes. “Hay cosas que tenemos que mejorar y arreglar”.

Fossati, por su parte, evitó referirse a Argentina, pues primero tendrá que jugar el martes contra Canadá, que puso en ciertos aprietos a Argentina a pesar del revés ante Messi y los suyos.

“Primero Canadá”, comentó. “Demostró de lo que es capaz ante un campeón del mundo”.

“Calma”

Chile tiene a futbolistas que saben qué hace falta para ser campeones. Tal es el caso de piezas como el arquero Claudio Bravo, que tuvo un par de buenas paradas en el estreno de la Roja, o el goleador Alexis Sánchez.

“Nos faltó tener más calma”, resaltó ante periodistas Bravo, quien a sus 41 años juega su séptima Copa América.

“Hay nivel, hay jugadores”, declaró en tanto Sánchez, aunque lamentó que tuvo el gol en sus pies, con el arco a su merced, sin poder concretarlo. Su disparo, sobre el cuarto de hora de juego, se perdió por encima del travesaño.

Ambos son sobrevivientes de la ‘generación de oro’ que dio a Chile el trofeo continental en 2015 y 2016.

Tanto Chile como Perú tuvieron la mala suerte de ver lesiones de jugadores titulares: los chilenos perdieron en medio del partido al mediocampista ofensivo Diego Valdés y los peruanos al lateral y Luis Advíncula.