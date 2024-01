Luego de la firma de Ricardo Gareca y la selección chilena, Scotiabank informó que se culminó el contrato con el director técnico argentino. A través de redes sociales, la entidad bancaria publicó un video en alusión al tema y expresó un mensaje resaltando el slogan de la campaña.

“Querido Ricardo, hablemos en serio. Como banco, siempre respetamos las decisiones de nuestros clientes porque eso es lo que hace un banco que habla en serio: te guía, te aconseja, te cuida, pero no te quita la libertad. Nos dará pena ya no vernos tan seguido, pero eso no significa que dejemos de trabajar para ti porque sigues siendo nuestro cliente y nosotros, tu banco”, menciona la trabajadora de Scotiabank.

De esta manera, la marca reafirma su postura frente a la seriedad y el compromiso que tiene con los usuarios y, pese a la desvinculación con Ricardo Gareca, aseguran que continuarán trabajando con los mismos valores.

Scotiabank y Ricardo Gareca culminan el contrato tras firma con Chile

Luego de 5 meses trabajando juntos en la campaña “Hablemos en serio”, Scotiabank anunció el fin del contrato con Ricardo Gareca. Esto luego de que el argentino fuese anunciado como el nuevo director técnico de la selección chilena.

“Respecto a la relación con Ricardo Gareca, informamos que acordamos mutuamente la terminación del vínculo como embajador de nuestra campaña”, menciona Scotiabank al inicio del documento.