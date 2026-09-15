Con ese resultado el gasto de las familias superó el crecimiento promedio de 8.5% que se tuvo en los últimos 10 años, de 2017 a 2026. Así continúa en camino a consolidar el impulso que se observa desde el mes pasado a pesar del incremento de precios en el país.

Aunque la inflación, que llegó a 4.16%, genera una pérdida de poder adquisitivo y solo en julio ya redujo el ingreso laboral promedio en 1.8% a nivel nacional, la mayoría de los indicadores de empleo en Lima Metropolitana continúan avanzando al igual que el acceso a préstamos, señaló Vanessa Belapatiño, economista senior de BBVA Research.

“Aunque se sufrió un deterioro de los salarios formales, la generación de empleo todavía viene en buen crecimiento. Solo en Lima Metropolitana, a julio, se ve que tanto el número de ocupados como el salario muestran un buen dinamismo [...] Además, los créditos de consumo del sistema bancario vienen creciendo cada vez más fuerte (14%), por encima de todas las tasas que hemos venido reportando los últimos meses”, comentó a Gestión.

Adicionalmente, la economista indicó que el mayor gasto también se ve impulsado por una mejora en el índice de confianza de los consumidores medido por Apoyo Consultoría, que lleva dos meses consecutivos en el tramo optimista.

Aunque el nivel de consumo no es tan alto como cuando se permitieron los retiros de fondos de AFP, ahora el gasto de las familias en el Perú superó el crecimiento promedio de casi diez años, pues en el período 2017 a 2026 la tasa media era de 8.5%. (Imagen: BBVA Research)

¿En qué aumentaron sus gastos los peruanos?

Las compras con tarjetas de crédito y débito, que representan cerca de 8 de cada 10 transacciones, aumentaron en la mayoría de categorías en agosto, pero el gasto creció con mayor fuerza en el segmento de entretenimiento.

El consumo en entretenimiento aumentó 31.7% por mayores transacciones en cines, teatros y espectáculos. Solo en esos negocios, que equivalen a un quinto del gasto total del sector, las ventas aumentaron 121.8%.

Durante el mes pasado también se aceleraron las compras en moda y belleza (20.4%), explicadoas por una mayor demanda de prendas de vestir como de sesiones en salones de belleza y spa.

Le siguen las compras para el hogar. Las transacciones dentro de esta categoría aumentaron en 14.5% por una mayor adquisición de muebles y decoración, y en menor medida por el mantenimiento de casas y departamentos.

También se destacó el gasto en turismo, que aumentó 14% en línea con un incremento del gasto en pasajes aéreos, alojamiento y excursiones.

A pesar de la inflación, las transacciones en entretenimiento, belleza y turismo siguieron creciendo durante agosto. (Imagen: BBVA Research)

¿Gastos básicos afectados por la inflación?

Pese a los mayores precios, las compras también se aceleraron levemente en dos segmentos de consumo básico como salud y educación. Solo en salud el gastó aumentó en 9.7% por mayores ventas en farmacias y boticas, las cuales representan S/ 4 de cada S/ 10 que se consume en la categoría.

En tanto, el gasto en educación se recuperó tras varios meses en negativo, creciendo 2.5%. Este avance se impulsó tanto por las transacciones en universidades e institutos como en academias, cursos online y talleres.

Sin embargo, la inflación sí afecta al rubro de transporte. Aunque el gasto en transporte con tarjeta creció 20.5%, avanza a un menor ritmo que en meses previos y ya está en sus niveles más bajos desde fines del año pasado.

Con el mayor costo del petróleo internacional, se observa una desaceleración en las ventas de combustibles, así como en las transacciones relacionadas a taxis y pedidos de delivery.

El alza de precios afecta principalmente en las compras de alimentos , que continúan en rojo por tercer mes consecutivo. En medio del alza de precios que enfrenta el país, el gasto en alimentos se contrajo en 2.3%.

“Efectivamente puede estar perjudicado por el tema de la inflación. Hemos visto que cae en supermercados, que es comprar para consumo dentro del hogar, mientras que el de restaurantes mantiene todavía un buen dinamismo”, indicó.

Cabe mencionar que, en supermercados, donde el consumo está en negativo, normalmente se producen más de la mitad de las ventas de la categoría de alimentos.

Otro rubro en negativo está asociado al gasto en servicios públicos y residenciales, que se redujo en 5.7%. El pago por telefonía, internet y cable disminuyó 6.7%, mientras que en otros servicios como agua, electricidad y cuentas de streaming las transacciones se redujeron en 4%.

Cómo se ven los siguientes meses: así se movería el consumo

Las señales para los próximos meses son positivas. Según indicó Belapatiño, se espera que en septiembre la dinámica del consumo se mantenga en niveles similares a los observados en agosto.

“ No vemos una aceleración marcada por lo menos en la primera semana (de septiembre), pero sí que no está cayendo el crecimiento. En septiembre el avance se podría mantener con las nuevas expectativas de empleo que han salido, todavía se refuerza la fortaleza del mercado laboral ”, indicó.

De esta manera, se calcula que si el comportamiento de septiembre es similar al observado en agosto, el índice big data de consumo de BBVA Research podría cerrar el tercer trimestre con un crecimiento de entre 9.5% y 10%, una tasa similar al crecimiento del segundo trimestre.

Con ello, consideró que el consumo privado nacional, que cuenta no solo los gastos de las familias, sino también los de empresas privadas e instituciones, podría mantenerse en alrededor de 3.7%, igual que en el trimestre anterior.