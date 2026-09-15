Pese a la inflación, el índice de consumo que evalúa BBVA Research alcanzó su mayor avance de los últimos tres meses. (Imagen: Andina)
Pese a la inflación, el índice de consumo que evalúa BBVA Research alcanzó su mayor avance de los últimos tres meses. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El consumo de los hogares peruanos tomó un mayor impulso durante agosto. El Índice Big Data de Consumo Privado de BBVA Research, que mide el uso de tarjetas y los retiros de efectivo -ajustados por inflación-, creció 10.2% el mes pasado superando el crecimiento de los tres meses previos y retomando una expansión a una tasa de doble dígito.

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