El senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular) fue elegido este jueves 20 como presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La mesa directiva del grupo de trabajo también quedó conformada por el diputado Ernesto Zunini Yerren (Juntos por el Perú), en la vicepresidencia, y el senador Juver Flores Surez (Partido del buen Gobierno), en la secretaría.

El acto de elección fue conducido por el senador Absalón Vásquez Villanueva (Renovación Popular), quien propuso que la votación se realice mediante lista cerrada y votación nominal.

Las prioridades de Arista

Al asumir el cargo, Arista Arbildo señaló que una de las principales responsabilidades de la comisión será conducir el análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 hasta su aprobación por el Pleno.

“La Ley de Presupuesto constituye la herramienta de política pública más importante para la asignación de recursos. Los recursos son escasos, todos los lugares del país demandan obras y las obras demandan recursos”, afirmó.

El senador recordó su experiencia como director general de Presupuesto a inicios de la década de 1990, cuando seguía los debates de la entonces Comisión Bicameral de Presupuesto. Destacó que, pese a las diferentes posiciones políticas, sus integrantes lograban alcanzar consensos, una práctica que aseguró también buscará promover durante su gestión.

Durante su intervención, el presidente de la comisión identificó, además, se refirió a diversos problemas que afectan la adecuada utilización de los recursos públicos, a los que comparó con “termitas” o “Pac-Man que se comen el presupuesto”.

Entre ellos mencionó los fenómenos naturales y subrayó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención frente a un eventual fenómeno El Niño. Recordó que el evento registrado entre 1982 y 1983 ocasionó pérdidas equivalentes, aproximadamente, al 11 % del Producto Bruto Interno (PBI).

“La experiencia demuestra que prevenir cuesta menos que reconstruir y mucho menos que lamentar pérdidas humanas”, sostuvo.

Impacto económico de la corrupción

También advirtió sobre el impacto económico de la corrupción. Al respecto, indicó que, según estimaciones de la Contraloría General de la República citadas durante su exposición, este problema representó para el país pérdidas de 24 mil millones de soles en el 2023, cifra equivalente al 2.4 % del PBI.

Arista Arbildo incluyó entre los principales desafíos la existencia de obras paralizadas en distintas regiones del país, así como la inseguridad ciudadana. Sobre este último problema, señaló que tendría un costo aproximado de 2.2 % del PBI anual, equivalente a más de 26 mil millones de soles.

Explicó que esta situación representa pérdidas cercanas a los 72 millones de soles diarios para el país, las empresas y las familias, debido a los gastos adicionales en seguridad, los eventos que dejan de realizarse y las inversiones que son postergadas.

El senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular) fue elegido este jueves 20, por unanimidad, como presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. Foto: Congreso. Foto: Archivo

MAYOR PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE

El titular de la comisión destacó el crecimiento del presupuesto público durante los últimos 25 años. Indicó que pasó de 35 mil millones de soles en el 2001 a aproximadamente 257 mil millones de soles en el 2026, lo que representa un incremento superior a siete veces.

Asimismo, informó que la inversión en gasto de capital, destinada a infraestructura como postas médicas, carreteras y puentes, aumentó 11 veces en ese mismo periodo.

No obstante, precisó que el país todavía enfrenta numerosas necesidades y recordó que la construcción de infraestructura debe estar acompañada de recursos para su funcionamiento y mantenimiento.

“Un hospital demanda enfermeras, medicinas y médicos, y esos son gastos corrientes. Las carreteras, si bien requieren inversión, también necesitan mantenimiento”, explicó.

Arista Arbildo remarcó que la labor de la comisión no concluirá el 30 de noviembre, fecha en la que habitualmente se aprueba la Ley de Presupuesto. Por ello, convocó a sus integrantes a fortalecer la fiscalización de la ejecución presupuestal desde el día siguiente de su aprobación.

SESIONES ORDINARIAS

En otro momento, la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó, por mayoría, que sus sesiones ordinarias se realicen los martes a las 9:00 a. m.

El grupo de trabajo está integrado por 38 integrantes entre senadores y diputados, designados conforme a los reglamentos de sus respectivas cámaras y bajo los principios de pluralidad y proporcionalidad.