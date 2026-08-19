La propuesta fue presentada por Juan Villanueva, diputado de Juntos por el Perú. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Desde el Congreso apuntan a modificar la Ley Universitaria para que el licenciamiento entregado por

Según la propuesta de Juan Villanueva (Juntos por el Perú, PL nro. 55-2026-2031-CD), este periodo será renovable por plazos similares siempre que cumpla con las condiciones básicas de calidad.

A detalle, se cambiaría el numeral 13.4 de la Ley Universitaria (n.º 30220) para que

También dispone que la renovación del licenciamiento institucional se solicitará dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, y dependerá de la evaluación a cargo de la Sunedu.

Durante la vigencia del licenciamiento, las casas de estudio estarán sujetas a la supervisión y fiscalización de la Sunedu para que se comprueben las condiciones básicas de calidad y obligaciones jurídicas.

A la fecha, el Perú tiene 103 universidades licenciadas por SUNEDU. Foto: difusión
A la fecha, el Perú tiene 103 universidades licenciadas por SUNEDU. Foto: difusión

Según los argumentos de Villanueva, el problema radica en la ausencia de un periodo temporal uniforme y predeterminado para la evaluación del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad del servicio en las universidades licenciadas.

Cabe añadir que a la fecha el sistema peruano posee 103 universidades con licencia institucional vigente entregada por la SUNEDU, repartidas entre públicas y particulares.

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