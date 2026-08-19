Desde el Congreso apuntan a modificar la Ley Universitaria para que el licenciamiento entregado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dure solo 5 años.

Según la propuesta de Juan Villanueva (Juntos por el Perú, PL nro. 55-2026-2031-CD), este periodo será renovable por plazos similares siempre que cumpla con las condiciones básicas de calidad.

A detalle, se cambiaría el numeral 13.4 de la Ley Universitaria (n.º 30220) para que las universidades ya no tengan el licenciamiento de carácter permanente.

También dispone que la renovación del licenciamiento institucional se solicitará dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, y dependerá de la evaluación a cargo de la Sunedu.

Durante la vigencia del licenciamiento, las casas de estudio estarán sujetas a la supervisión y fiscalización de la Sunedu para que se comprueben las condiciones básicas de calidad y obligaciones jurídicas.

A la fecha, el Perú tiene 103 universidades licenciadas por SUNEDU. Foto: difusión

Según los argumentos de Villanueva, el problema radica en la ausencia de un periodo temporal uniforme y predeterminado para la evaluación del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad del servicio en las universidades licenciadas.

Cabe añadir que a la fecha el sistema peruano posee 103 universidades con licencia institucional vigente entregada por la SUNEDU, repartidas entre públicas y particulares.