Desde el Congreso apuntan a modificar la Ley Universitaria para que el licenciamiento entregado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dure solo 5 años.
Según la propuesta de Juan Villanueva (Juntos por el Perú, PL nro. 55-2026-2031-CD), este periodo será renovable por plazos similares siempre que cumpla con las condiciones básicas de calidad.
A detalle, se cambiaría el numeral 13.4 de la Ley Universitaria (n.º 30220) para que las universidades ya no tengan el licenciamiento de carácter permanente.
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También dispone que la renovación del licenciamiento institucional se solicitará dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, y dependerá de la evaluación a cargo de la Sunedu.
Durante la vigencia del licenciamiento, las casas de estudio estarán sujetas a la supervisión y fiscalización de la Sunedu para que se comprueben las condiciones básicas de calidad y obligaciones jurídicas.
Según los argumentos de Villanueva, el problema radica en la ausencia de un periodo temporal uniforme y predeterminado para la evaluación del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad del servicio en las universidades licenciadas.
Cabe añadir que a la fecha el sistema peruano posee 103 universidades con licencia institucional vigente entregada por la SUNEDU, repartidas entre públicas y particulares.