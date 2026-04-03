Ante la denuncia de un ciudadano por una presunta contratación indebida de un funcionario en el Ministerio del Interior (Mininter), la institución señaló que “no existe ningún impedimento para la designación”.

La Oficina General de Integridad Institucional, al amparo de sus competencias, solicitó a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (OGRH) el informe sobre el proceso de contratación, la cual informó que la designación del funcionario se hizo conforme a la normativa vigente, indica un comunicado del Mininter.

Sostiene que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 31419, su reglamento y los instrumentos de gestión institucional.

LEA TAMBIÉN: Mininter fija criterios para el uso de pistolas eléctricas y gas pimienta en el serenazgo

Además, se efectuaron las validaciones correspondientes en las plataformas oficiales del Estado, a fin de descartar impedimentos para el acceso a la función pública, en las que se ha confirmado que, a la fecha, no existe ningún impedimento para la designación del mencionado funcionario.

También, “se ha verificado que el expediente de contratación cuente con la documentación exigida, incluyendo la evaluación de cumplimiento de requisitos, la verificación de impedimentos y las declaraciones juradas correspondientes”, se lee en el documento.

“Sin perjuicio a ello, y en aras de salvaguardar la debida transparencia e idoneidad de los servidores y funcionarios públicos, todos los actuados han sido remitidos a otras áreas del sector para la evaluación y/o deslinde, así como la toma de acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias”, señala.