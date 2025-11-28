Más de un centenar de migrantes en situación irregular bloquearon este viernes el paso fronterizo Tacna–Arica, impidiendo el tránsito vehicular en ambos sentidos y generando una larga congestión que afectó a camiones, buses interprovinciales y vehículos particulares en ambos países.

El grupo, compuesto en su mayoría por extranjeros que afirmaron haber abandonado Chile ante el endurecimiento de sus políticas migratorias, colocó piedras, colchones y equipaje sobre la vía internacional para exigir que se les permita ingresar a territorio peruano. Según señalaron, su objetivo no es quedarse en Perú, sino transitar hacia sus países de origen.

En medio de la tensión, agentes de Carabineros de Chile dialogaron con los manifestantes y lograron una tregua temporal. Durante algunos minutos se permitió el paso controlado de vehículos, bajo el compromiso de restablecer el bloqueo si no se obtenía una respuesta del Estado peruano.

Los migrantes aseguraron que levantarán la protesta solo cuando se les autorice cruzar la frontera. Sin embargo, la situación volvió a cerrarse poco después, manteniendo paralizado el tránsito.

Perú refuerza vigilancia en la zona

Del lado peruano, efectivos de la Policía Nacional reforzaron la presencia en el área fronteriza. Aunque el presidente del Consejo de Ministros anunció días atrás un próximo despliegue militar bajo un régimen de estado de emergencia en la frontera sur, dicha medida aún no se aplica.

Transportistas y residentes de la zona expresaron preocupación ante un posible escalamiento del conflicto, recordando los enfrentamientos registrados durante la crisis migratoria de 2023 en el mismo punto fronterizo.

El episodio de este viernes reproduce casi en espejo la situación ocurrida en abril de 2023, cuando cientos de migrantes quedaron varados entre Tacna y Arica en medio de políticas migratorias más estrictas en Chile y Perú. Aquella vez, los bloqueos derivaron en enfrentamientos y heridos.

La tensión permanece en la frontera, mientras autoridades de ambos países buscan evitar que la protesta derive en un nuevo episodio de crisis humanitaria.