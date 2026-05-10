A través de un comunicado, la cartera ministerial indicó que son 405 los connacionales afectados pro los bloqueos. Foto referencial. (Foto de DAVID FLORES / AFP).
A través de un comunicado, la cartera ministerial indicó que son 405 los connacionales afectados pro los bloqueos. Foto referencial. (Foto de DAVID FLORES / AFP).
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que continúa brindando apoyo a los peruanos

A través de un comunicado, la cartera ministerial indicó que son 405 los connacionales en dicha situación.

Precisaron que se encuentran realizando un estrecho seguimiento de la situación en el territorio boliviano, ante la probabilidad de que los bloqueos de carreteras continúen en los próximos días, “afectando el desplazamiento para el pronto retorno de nuestros connacionales al Perú”.

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“La Cancillería viene realizando gestiones con el Ministerio de Defensa a fin de evaluar una evacuación coordinada de nuestros compatriotas desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta Juliaca”, precisa el texto publicado en su cuenta de X.

Señalaron también que tanto el ministerio como el Consulado General del Perú en La Paz permanecen atentos a los requerimientos de los peruanos en Bolivia.

En ese sentido, recordaron que el teléfono de emergencia (+591) 70164657 y el correo electrónico consulperu-lapaz@rree.gob.pe permanecen activos las 24 horas.

El pasado 8 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la asistencia a los connacionales afectados por el bloqueo de carreteras en diferentes sectores de La Paz por parte de transportistas, debido a la crisis del combustible, informó la agencia Andina.

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Ante ello, el Consulado del Perú en La Paz gestionó alojamiento y alimentación para todos los peruanos en dicha situación, muchos de ellos estudiantes de diferentes centros educativos.

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