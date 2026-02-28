Las intensas lluvias han afectado gravemente a diversas regiones del Perú, pues han provocado deslizamientos, inundaciones y huaicos que han perjudicado a una gran cantidad de ciudadanos. Ante esta situación, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en más de una docena de regiones del territorio nacional, con el objetivo de ejecutar medidas de prevención y respuesta oportuna. Aunque las autoridades vienen implementando acciones para apoyar a la población, en cada hogar también es necesario contar con un plan familiar de emergencia. ¿Cómo elaborarlo? En esta nota te damos los detalles.

¿QUÉ ES UN PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA?

Un plan familiar de emergencia es un conjunto de actividades que los miembros del hogar deben realizar cuando se produce una emergencia. Por tanto, requiere la participación de todos los integrantes, quienes deben intervenir en su elaboración y ponerlo en práctica de manera coordinada.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) elaboró un plan familiar de emergencia llamado “La seguridad empieza en casa” que detalla las acciones que debemos considera a la hora de implementarla. Se divide en: preparación (ante la ocurrencia de una emergencia o desastre), respuesta (saber actuar en una emergencia o desastre) y rehabilitación (conjunto de conocimientos y acciones que se deben conocer y ejecutar a continuación de la respuesta).

La gente se sienta en la calle con algunas pertenencias tras las fuertes lluvias en la ciudad de Arequipa, el 25 de febrero de 2026 (Foto: Diego Ramos / AFP)

¿CÓMO ELABORAR UN PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA?

1. Identificar riesgos por lluvias en la zona donde vives

Revisa si tu casa está cerca de ríos, quebradas, laderas inestables o zonas que se inundan cada temporada.

Camina alrededor de tu vivienda y anota paredes rajadas, techos débiles, filtraciones, pisos irregulares y cables expuestos.

Pregunta en la municipalidad o Defensa Civil de tu jurisdicción si tu zona está catalogada como inundable o con riesgo de huaicos.

2. Haz el mapa familiar de riesgo y recursos

Dibuja un croquis de la casa y la cuadra, marcando zonas seguras dentro (vigas, columnas, habitaciones firmes) y fuera (plaza, losa, colegio, zona alta).

Señala dónde están llaves de luz y agua, botiquín, extintor, mochilas, caja de reserva y salidas de la vivienda.

Incorpora puntos peligrosos: muros inestables, desniveles, desagües que se desbordan, postes y cables eléctricos.

3. Define rutas de evacuación y puntos de encuentro

Elije rutas que lleven a zonas altas, seguras y alejadas de cauces de río o quebrada, evitando pasos por puentes o taludes inestables.

Fija al menos un punto de encuentro cercano (parque o campo deportivo) y uno alterno, en caso todos estén fuera de casa cuando empiece la emergencia.

Escribe las rutas con referencias simples (esquina X, bodega Y, posta Z) y peguen el plano en la casa en un lugar visible.

4. Roles y comunicación en la familia

Asigna responsables para: abrir la puerta y sacar a niños, gestantes, personas mayores o con discapacidad, llevar la mochila de emergencia y el botiquín, cortar luz y gas si es seguro hacerlo.

Define un número de contacto familiar y el uso del servicio 119 para dejar y recibir mensajes si se caen las redes móviles.

Establece cómo se avisarán en el barrio (silbato, campana, megáfono) y coordinen con vecinos y autoridades locales.

5. Mochila de emergencia y caja de reserva

Preparar una mochila para cada familia con: agua embotellada, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas, pilas, documentos básicos, dinero en efectivo y botiquín.

Incluye medicinas personales, pañales, artículos de higiene, lentes, copia de llaves y útiles para niñas y niños según necesidad.

Arma una caja de reserva con más agua, alimentos enlatados, fósforos encendedores, plástico grueso para proteger techo y ropa, y mantenerla elevada, lejos de posibles inundaciones.

6. Acciones antes, durante y después de lluvias intensas

Antes: limpiar techos, canales y desagües, reforzar paredes y techo, no botar basura en las calles ni cauces, participar en faenas y simulacros en el barrio.

Durante: no cruzar zonas inundadas, ríos o puentes, alejarse de cables eléctricos, aplicar el plan, evacuar con la mochila si hay inundación, huaico o deslizamiento y seguir indicaciones de autoridades.

Después: no regresar a viviendas dañadas hasta que Defensa Civil lo autorice, proteger y racionar el agua y alimentos, limpiar depósitos de agua y eliminar criaderos de zancudos.

Ciudadanos retiran el barro del interior de una casa tras las fuertes lluvias en la ciudad de Arequipa, el 25 de febrero de 2026 (Foto: Diego Ramos / AFP)

¿QUÉ ACCIONES EJECUTAR ANTE DIFERENTES TIPOS DE EMERGENCIA?

Todas las familias deben prepararse para actuar ante la ocurrencia de diferentes tipos de emergencias que pueden ocurrir en el lugar en el que viven. Es por ello que Indeci detalló una serie de recomendaciones en la preparación, respuesta y rehabilitación.

LLUVIAS INTENSAS

Preparación

Si tu techo es de estera, protégelo con plástico o bolsa de cemento dándole una pendiente para la evacuación de las aguas.

Si tu vivienda se encuentra cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso de agua.

Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

Apoya la reubicación de familias que se encuentran ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los ríos secos. Si llueve por ahí bajará el agua.

Si tu vivienda tiene techo a dos aguas, instala canaletas para el desfogue de éstas, orientándolas hacia una zona de evacuación o drenaje.

Incentiva a tus vecinos a mantener los drenajes limpios para que no se tapen con basura.

Respuesta

En época de lluvias intensas, es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los ríos por posibles desbordes o inundaciones. Ten presente que los deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse.

Si estás conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en zonas donde pueda fluir gran cantidad de agua.

“Con el asesoramiento de las autoridades de Gestión del Riesgo de Desastres, pueden hacer un dren o canal ayudando con picos y palas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro de la calle y no por las fachadas de las casas. Si la calle tiene asfalto, sólo deja correr el agua de lluvia”, precisa Indeci.

No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu casa.

Recuerda que no debes atravesar con tu vehículo o a pie los tramos inundados.

Rehabilitación

Si tu vivienda se inunda, es recomendable abandonarla y desconectar la energía eléctrica.

Efectúa un reconocimiento general de tu casa y repara rajaduras, grietas, filtraciones, tuberías deterioradas, entre otros.

Después de una lluvia intensa y vientos fuertes, asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes de electricidad en mal estado, pues representan un riesgo.

Organízate con tus vecinos para ayudarse mutuamente y comunicar a las autoridades respectivas.

Sigue las indicaciones de las autoridades y prepárate para evacuar en caso necesario

INUNDACIÓN

Preparación

Infórmate sobre los lugares vulnerables de tu comunidad para que los consideres en tu plan familiar de emergencia.

Evita construir tu casa en la ribera de los ríos, quebradas o zonas que se hayan inundado anteriormente.

Revisa periódicamente el tejado, bajadas de agua y elimina toda acumulación de escombros, hojas, tierra, entre otros, que pueda obstaculizar el paso del agua del drenaje de tu vivienda.

Si vives en una zona inundable, identifica las zonas de seguridad en las zonas altas y las rutas de evacuación en coordinación con las autoridades.

Si alguno de los miembros de tu familia sufre de una discapacidad, implementa las medidas necesarias para que evacue de manera segura.

Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, especialmente en las zonas de valles interandinos.

No atravieses lechos ‘‘secos’’ o cauces abandonados en épocas de lluvias intensas

Respuesta

Evacúa la zona cuando se tenga noticia de que habrá una inundación. Si no es posible, permanece en las partes altas de la casa.

Evita cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas.

Aléjate de postes eléctricos caídos o alambres rotos en la vía o dentro de áreas inundadas.

No cruces puentes donde el nivel de agua se acerca al borde de los mismos.

Participa con responsabilidad en actividades de rescate a medida en que las autoridades y brigadas especializadas lo soliciten.

Rehabilitación

No pises ni toques cables eléctricos caídos.

Advierte a tu familia que se cuide de los reptiles e insectos que buscan refugios en zonas secas.

Las inundaciones provocan contaminación. Procura limpiar y desinfectar tu vivienda.

No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen.

Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de cauces o de vías alternas de desagüe.

No ocupes tu casa hasta estar seguro de que se encuentra en buenas condiciones.

Aluvión - Huaico

Preparación

No construyan en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables.

En coordinación con las autoridades de tu localidad, establece un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas: silbato, campana, trompeta, triángulo, megáfono, entre otros.

Prepara y ten lista tu mochila para emergencia.

Si alguno de los miembros de tu familia sufre de una discapacidad, implementa las medidas necesarias para que evacue de manera segura.

Identifica y difunde entre tus vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación con apoyo técnico de las autoridades de Gestión del Riesgo de Desastres de tu localidad.

Respuesta

Conserva la calma en todo momento: infunde serenidad y ayuda a los demás.

Presta atención a la alarma preestablecida.

Evacúa rápidamente a la zona de seguridad llevando tu mochila para emergencia.

Sigue las indicaciones de las autoridades.

Rehabilitación

Colabora en el restablecimiento de los servicios básicos: agua, desagüe y luz.

Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o huaico.

Solamente si estás preparado, colabora en el rescate de personas.

LO QUE DEBE TENER EL “COMBO DE LA SUPERVIVENCIA”, SEGÚN INDECI

El “combo de la supervivencia” está conformado por la mochila para emergencia y la caja de reserva.

La mochila para emergencia contiene artículos indispensables para que los miembros de la familia puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. Se arma según los requerimientos de cada familia.

Artículos indispensables que debe contener una mochila para emergencia (Foto: Indeci)

Artículos que debe tener una mochila para emergencia, según la necesidad de la familia (Foto: Indeci)

La caja de reserva debe ser almacenada en un lugar seco y protegido dentro de la casa, ya que contiene artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia. La cantidad de artículos depende del número de integrantes.

Artículos necesarios que deben ir en la caja de reserva (Foto: Indeci)