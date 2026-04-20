El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los distritos de Lima cercanos al litoral presentarán nubosidad, niebla y neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en los próximos días, como consecuencia del ingreso de vientos del sur.

De acuerdo con la entidad, estas condiciones se registrarán entre el martes 21 y el jueves 23 de abril , periodo en el que también se espera un incremento en la velocidad del viento a lo largo de la costa peruana, con intensidades de moderadas a fuertes.

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Para este martes, el organismo proyecta vientos cercanos a los 34 km/h en la costa norte, alrededor de 33 km/h en la costa centro, aproximadamente 23 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

#Infórmate #Senamhi #Minam Los distritos cercanos al mar presentarán nubosidad y neblina de madrugada y durante las primeras horas de la mañana en los próximos días por el ingreso de vientos del sur.



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El Senamhi advirtió que este escenario podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, así como una reducción de la visibilidad horizontal, según lo consignado en su aviso meteorológico de nivel naranja.

Asimismo, indicó que la cobertura nubosa persistirá especialmente en zonas próximas al litoral, concentrándose en horas de la madrugada y durante las primeras horas del día.

Especialistas del Senamhi explicaron que el incremento de los vientos en la franja costera responde a la cercanía del Anticiclón del Pacífico Sur, sistema que influye en las condiciones atmosféricas de la región.