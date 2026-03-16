Sergio Gomes, country manager de Score Energy Drink en Perú, señaló que el 2025 vendieron más de 2 millones de latas prácticamente con solo una versión de bebidas. En el mercado local, operan de la mano de Distribuidora Jandy.

“Ellos tienen una fuerza bastante potente muy enfocada en el canal tradicional. Score es una marca muy de calle. Estamos muy presentes en canal tradicional con bodegas y mayoristas, pero nuestra estrategia es omnicanal, también estamos ya en autoservicios, tiendas de conveniencia, cash and carry, ecommerce”, comentó.

A fines del año pasado, ampliaron el portafolio con dos sabores más y, en este 2026, las ventas mensuales se están duplicando frente al mismo periodo de 2025.

Score Energy Drink señaló que el 2025 vendieron más de 2 millones de latas en Perú. (Foto referencial: Pixabay).

Score Energy Drink en la tendencia “sin azúcar”

En Chile, Score Energy Drink compite en las categorías de bebidas energizantes, aguas y mocktails (cócteles sin alcohol). Para potenciar su presencia en Perú, la empresa adelantará la llegada de un producto en la primera de esas categorías.

Así, en corto plazo, anunció que entrarán a competir al segmento de bebidas energizantes sin azúcar.

“Es un reclamo del mercado. Hay espacio para tener otras innovaciones. Si nos comparas hoy en día con los jugadores de las categorías todos ellos tienen distintas propuestas. Hemos ido incorporando nuevos sabores y la bebida sin azúcar la pensábamos traer más adelante, pero hemos visto que el mercado lo pide”, anotó Gomes.

De igual manera, refirió que los siguientes desarrollos podrían ser concebidos especialmente para el mercado peruano, pues reconoció que las presentaciones que tienen acogida en Chile podrían no tener el mismo efecto en Perú.

“No necesariamente lo que funciona allá funciona acá, podríamos ver opciones enfocadas solamente en el mercado peruano, incluso no solamente en sabores del agrado del mercado peruano, sino también productos estacionales, que tengan que ver con una festividad, algún evento o un mega evento”, manifestó.

Score Energy Drink ampliará su portafolio en Perú con bebidas energizantes sin azúcar. (Foto referencial: Pixabay).

Proyecciones de Score Energy en Perú

Al cierre de 2026, Gomes confía en sostener el crecimiento que viene reportando Score Energy en los primeros meses en Perú. En ese sentido, apuntan a duplicar el volumen de ventas este año, considerando que aún se encuentran en una fase de despegue.

Sin embargo, el objetivo a largo plazo es mucho mayor.

“En Chile, somos líderes absolutos en la categoría con más del 40% del share y quisiéramos que acá en Perú pueda repetirse, aunque ahorita más que estar enfocados en ser líderes en la categoría, estamos en la fase de introducción del producto”, declaró.

Añadió que la fase de introducción al mercado podría extenderse hasta cinco años.

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La categoría de bebidas energizantes en Perú

Sobre la situación de la categoría de bebidas energizantes en Perú, Gomes refirió que el consumo anual llega a 38 millones de litros y el 2025 creció aproximadamente 10%. En tanto, el consumo per cápita se ubica en alrededor de un litro, lo cual muestra un alto potencial de expansión.

“El consumo per cápita todavía es bajo comparado con otros mercados de la región. Chile tiene un consumo per cápita de 6 litros. Hay un gap bastante importante, por eso creemos que todavía hay mucho espacio para seguir creciendo”, afirmó Gomes.

De contribuir a elevar el consumo local a dos o tres litros por persona, consideró que sería una ganancia para todos los competidores. En la actualidad, mencionó que el segmento más democratizado y de precios bajos tiene como jugadores a Volt, Fury y 360; mientras que en el segmento de precio alto se encuentran Red Bull y Monster.

En el medio de ambos segmentos, Score Energy busca hacerse un espacio para crecer en Perú.