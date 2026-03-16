Score Energy busca duplicar sus ventas en Perú este 2026. Foto: difusión.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Hace más de un año, un nuevo jugador irrumpió en el mercado peruano de bebidas energizantes. Desde Chile, Score Energy Drink llegó buscando hacerse un espacio en una categoría que mueve 38 millones de litros por año y que alberga a competidores locales y globales. Dentro de esa dinámica, la marca formulada en Alemania y fabricada en Austria apunta a replicar la posición obtenida en el vecino país del sur, a partir de la ampliación de portafolio, expansión en canales y opciones enfocadas en el consumidor local, frente a marcas como Volt y Red Bull.

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