Hoy en día el marketing de los equipos más populares pasa por ofrecer productos oficiales y experiencias de fidelización para sus hinchas, sostuvo Alfonso Alva, asesor comercial y de expansión de negocios de Walon. (Foto: ThinkStock)
a fin de implementar una nueva vertical de negocio en el Perú y expandir su campo comercial dentro del ámbito deportivo.

Como se recuerda Walon viste a los principales equipos de fútbol y voley del Perú, también ha vestido a equipos de Sudamérica, además de selecciones nacionales, y es reconocida como una marca vinculada al ámbito deportivo.

“Walon está expandiendo sus líneas de negocio, y está incursionando en el mercado de aguas, jugos y rehidratantes a través del licenciamiento de la marca, que es la tendencia global a nivel industria del deporte. Buscamos inversionistas y empresarios que ya tengan una operación instalada, que busquen trabajar una marca con un prestigio ya labrado en el mundo del deporte”, mencionó Alfonso Alva, asesor comercial y de expansión de negocios de Walon.

Añadió que el mercado de licencias es altamente competitivo en el mundo del deporte y hoy en día el marketing de los equipos más populares pasa por ofrecer productos oficiales y experiencias de fidelización para sus hinchas.

“En la actualidad, los clubes más importantes de fútbol cuentan con tiendas propias y productos oficiales, todo eso se mueve a través de licencias de marca. Y la fidelización se fortalece porque el hincha siente que está apoyando a su club, se siente atraído y en confianza”, expresó Alva.

Walon tiene registrada la marca en la clase 32, referida al rubro de aguas y bebidas.

La marca Walon informó que se prepara para ingresar al mercado de aguas y bebidas. (Foto: Pixabay)

