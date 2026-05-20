Mientras millones de hinchas afinan camisetas, planean viajes por carretera y compran boletos para ver a sus selecciones —desde asados en el backyard hasta reuniones en bodegas, mercados y bares latinos— en varias ciudades de Estados Unidos la conversación toma otro rumbo: crece el temor en comunidades inmigrantes por una posible presencia reforzada de agentes federales alrededor de los partidos, justo cuando falta poco para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026. En barrios como Koreatown y Boyle Heights en Los Ángeles, Mission District en San Francisco o Elmhurst y Jackson Heights en Queens, familias, trabajadores de restaurantes, choferes de Uber y comerciantes que dependen del flujo de público temen que la seguridad masiva se traduzca en detenciones, controles o en un clima de intimidación que limite salir a la calle o celebrar en comunidad.

Muchos recuerdan operativos recientes y la experiencia transmite miedo: madres que evitan llevar a sus hijos a parques los días de partido, trabajadores que posponen viajes por carretera y dueños de tiendas que prefieren cerrar temprano. Aunque las autoridades federales aseguran que los operativos estarán enfocados en la seguridad general del torneo, la clasificación SEAR 1 activa mecanismos de coordinación entre agencias —incluido ICE— que pueden cambiar la dinámica local y la sensación de seguridad en estas ciudades históricamente promotoras de políticas “santuario”.

Las políticas migratorias en Estados Unidos se endurecieron desde que Donald Trump asumió nuevamente el cargo de presidente (Foto: AFP)

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL MUNDIAL 2026 SEA CLASIFICADO COMO SEAR 1?

El sistema SEAR (Special Event Assessment Rating) lo usa el gobierno federal para determinar el nivel de riesgo y la coordinación de seguridad de eventos masivos. El Mundial 2026 quedó en la categoría más alta, al mismo nivel que un Super Bowl o ciertos eventos presidenciales de gran relevancia internacional. La clasificación implica que agencias federales podrán desplegar personal en zonas relacionadas con el torneo, incluso en ciudades donde normalmente existen restricciones para colaborar con operativos migratorios federales.

Niveles de clasificación SEAR en Estados Unidos:

Nivel Características SEAR 1 Eventos de importancia internacional con amplio despliegue federal SEAR 2 Eventos relevantes que requieren apoyo federal parcial SEAR 3 Apoyo federal limitado SEAR 4 Seguridad manejada principalmente por estados y ciudades SEAR 5 Eventos locales con reconocimiento nacional limitado

En el caso del Mundial, la designación SEAR 1 permitirá presencia de agencias como ICE, el Servicio Secreto, HSI y otras unidades federales especializadas.

LOS ÁNGELES, SAN FRANCISCO Y CALIFORNIA: EL CONFLICTO CON LAS LEYES SANTUARIO

En California existe desde 2017 la ley SB54, también conocida como “Acta de Valores”, que limita la cooperación entre policías locales y autoridades migratorias federales. Por ejemplo, los agentes locales no pueden preguntar por el estatus migratorio de una persona durante procedimientos ordinarios. Sin embargo, durante un evento SEAR 1, el control del perímetro de seguridad queda bajo coordinación federal. Eso cambia parcialmente las reglas del juego alrededor de sedes como el SoFi Stadium, uno de los principales escenarios del torneo.

Para muchos abogados migratorios, el temor no necesariamente pasa por redadas dentro de los estadios, sino por el efecto intimidatorio que puede generar la presencia visible del ICE. De hecho, organizaciones civiles de California ya anunciaron que reforzarán líneas de asistencia legal durante los días de partido para atender posibles incidentes o consultas migratorias.

¿QUÉ OCURRE EN NUEVA YORK Y POR QUÉ HAY PREOCUPACIÓN?

La situación también genera debate en Nueva York, donde las políticas santuario limitan habitualmente la cooperación local con agencias federales de inmigración. La designación SEAR 1 coloca el operativo bajo liderazgo federal, lo que permite desplegar personal y recursos en aeropuertos, estaciones y alrededores de estadios sin depender completamente de la estructura local.

El director interino del ICE, Todd Lyons, confirmó ante el Congreso que oficiales de la agencia participarán en los operativos del Mundial. “El ICE es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial”, señaló Lyons, según reportó The New York Times. Aun así, funcionarios federales intentaron bajar la tensión. Un portavoz del DHS declaró a NBC News que los agentes “no realizarán controles de estatus migratorio” durante tareas de seguridad en los eventos deportivos.

LO QUE SÍ PUEDE PASAR DURANTE EL MUNDIAL 2026

Aunque el gobierno insiste en que el objetivo principal será la seguridad del torneo, expertos señalan que el margen legal para la actuación federal seguirá existiendo. Y ahí aparece una de las mayores preocupaciones de organizaciones migrantes: oficialmente no existe una prohibición expresa que impida al ICE realizar arrestos si identifica a una persona con orden migratoria pendiente o situación irregular. Según funcionarios citados por NBC News, tampoco se emitieron directrices internas para mantener alejados a agentes migratorios de los estadios.

Lo que podría verse durante el torneo:

Mayor presencia de agentes federales en accesos

Controles reforzados en aeropuertos

Vigilancia adicional en estaciones y transporte

Operativos coordinados con agencias locales

Supervisión especial en zonas de alta concentración turística

¿QUÉ RECOMIENDAN ABOGADOS Y ORGANIZACIONES MIGRATORIAS?

En conversaciones con organizaciones comunitarias, el consejo más repetido es simple: estar preparado y conocer los derechos básicos. Para quienes tienen estatus legal en Estados Unidos, especialistas recomiendan llevar documentos actualizados durante los días de partido.

Documentos recomendados:

Situación migratoria Documentos sugeridos Residentes permanentes Green card Personas con permiso laboral EAD vigente Visitantes legales Registro I-94 Conductores autorizados Licencia estatal válida

En el caso de personas sin estatus regular, abogados sugieren portar documentación que demuestre permanencia y arraigo en el país.

Documentos que pueden ayudar:

Declaraciones de impuestos

Contratos de alquiler

Facturas de servicios públicos

Registros escolares

Historial médico

Correspondencia oficial

Además, organizaciones civiles recuerdan tres derechos fundamentales ante un eventual contacto con agentes federales:

Derecho a guardar silencio

Derecho a pedir un abogado

Derecho a no abrir la puerta sin orden judicial firmada por un juez

EL MUNDIAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA TAMBIÉN LLEGA CON TENSIÓN MIGRATORIA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande organizada hasta ahora, con 48 selecciones y partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Se espera la llegada de cientos de miles de aficionados internacionales entre junio y julio de 2026.

Pero mientras la FIFA se prepara para una celebración histórica, en varias comunidades inmigrantes el ambiente es diferente. Muchas familias todavía recuerdan operativos migratorios recientes y temen que la presencia del ICE cerca de estadios pueda generar revisiones, interrogatorios o simplemente miedo suficiente como para evitar asistir a los partidos. Por ahora, el gobierno federal insiste en que el enfoque será exclusivamente de seguridad. Sin embargo, para miles de inmigrantes en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, la discusión ya dejó de ser solamente deportiva.