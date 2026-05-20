Durante meses, miles de inmigrantes en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos acudieron a las cortes migratorias con el corazón en la mano: no solo enfrentaban audiencias que podían definir su futuro en el país, sino que además corrían el riesgo real de ser detenidos al salir del juzgado. Esa práctica —operativos diseñados por agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en las inmediaciones y hasta dentro de los tribunales— generó miedo, absentismo y un efecto disuasorio que impactó especialmente a las comunidades latinas del Bronx, Queens y el Alto Manhattan. Padres y madres preferían no presentarse por temor a que les arrebataran a sus niños en las escalinatas del tribunal; defensores y promotores de juntas comunitarias, iglesias y centros de apoyo en la ciudad denunciaron que las familias dejaron de buscar representación legal por miedo a represalias. En barrios como Washington Heights, Jackson Heights y Sunset Park, ya era común que capillas, bodegas y estaciones de radio en español difundieran avisos sobre clínicas legales gratuitas y cómo proceder ante citaciones, porque la confianza en el sistema se había erosionado.

Hoy ese escenario cambia: una corte federal ha ordenado que ICE no pueda realizar arrestos civiles de inmigración dentro de las cortes migratorias de la ciudad de Nueva York, una decisión celebrada por organizaciones comunitarias y por abogados que trabajan codo a codo con los inmigrantes en la ciudad.

EL FALLO QUE CAMBIA LAS REGLAS PARA ICE EN NUEVA YORK

La decisión fue emitida por una corte federal de distrito y representa un duro golpe para las políticas que permitían operativos cerca de tribunales de inmigración. El caso surgió tras una demanda presentada por organizaciones como New York Civil Liberties Union, ACLU, Make the Road New York y grupos comunitarios que denunciaron abusos constantes contra inmigrantes que acudían a sus citas legales.

La demanda, conocida como African Communities Together and The Door v. Todd Lyons, cuestionó directamente las políticas que permitían a ICE detener personas cuando se presentaban ante los jueces de inmigración. Según los abogados del caso, esas acciones terminaban afectando el derecho de los inmigrantes a defenderse legalmente.

Para entender mejor el impacto de la resolución, estos son algunos de los puntos más importantes:

Aspecto clave Detalle Decisión judicial ICE no puede realizar arrestos civiles en cortes migratorias de Nueva York Quién presentó la demanda Organizaciones defensoras de inmigrantes y derechos civiles Motivo principal Los arrestos impedían que inmigrantes continuaran sus procesos legales Respuesta del DOJ Admitió que ICE no tenía justificación clara para esos operativos Estado actual La orden judicial permanece vigente temporalmente

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA RECONOCIÓ ERRORES

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la postura del U.S. Department of Justice. En una carta presentada ante la corte en marzo, el Departamento de Justicia reconoció que existió un “error lamentable” relacionado con las acciones de ICE.

De acuerdo con ese documento, abogados de la agencia confirmaron que el memorando emitido el 27 de mayo de 2025 sobre operativos migratorios cerca de tribunales nunca debió aplicarse a las cortes de inmigración. En otras palabras, el propio gobierno terminó aceptando que no existía una base clara para ejecutar detenciones masivas en esos espacios.

Para muchos expertos en inmigración, este reconocimiento fue clave para que el juez avanzara con la suspensión de los arrestos.

Las políticas migratorias en Estados Unidos se endurecieron desde que Donald Trump asumió nuevamente el cargo de presidente (Foto: AFP)

EL MIEDO DENTRO DE LAS CORTES MIGRATORIAS

Quienes trabajan diariamente con comunidades inmigrantes aseguran que el ambiente dentro de las cortes cambió drásticamente durante el último año. Muchos inmigrantes dejaron de asistir a sus audiencias por temor a encontrarse con agentes esperando en los pasillos.

Amy Belsher, directora de litigios de derechos de inmigrantes de la New York Civil Liberties Union, describió escenas particularmente duras. Según explicó, oficiales encapuchados de ICE sorprendían a personas dentro de los edificios judiciales, derribaban inmigrantes frente a sus familias y separaban padres de sus hijos.

Estas son algunas de las denuncias más frecuentes que recopilaron los defensores migratorios:

Arrestos realizados inmediatamente después de audiencias judiciales.

Presencia de agentes encubiertos en pasillos de tribunales.

Familias separadas tras las detenciones.

Inmigrantes que dejaron de acudir a sus citas legales por miedo.

Casos migratorios afectados por ausencias forzadas.

REACCIONES EN LA COMUNIDAD LATINA DE NUEVA YORK

La noticia tuvo eco inmediato en barrios con fuerte presencia latina. Líderes de iglesias en la Avenida Dyckman y promotores en bodegas y plazas del Alto Manhattan celebraron la resolución como un “respiro” para las familias. Organizaciones comunitarias en Jackson Heights y Sunset Park están organizando clínicas legales para informar a la población sobre cómo procede ahora el proceso y qué hacer si recibieron una citación durante la etapa de los operativos. Además, colectivos culturales y estaciones de radio en español —incluyendo emisoras populares entre la comunidad dominicana, puertorriqueña y mexicana— están difundiendo información práctica sobre derechos en las cortes migratorias.

UN ALIVIO TEMPORAL, PERO NO DEFINITIVO

Aunque la decisión fue celebrada por organizaciones y abogados, todavía no representa el final del conflicto legal. La corte aprobó una suspensión temporal mientras continúa el análisis completo del caso.

Eso significa que todavía podría haber nuevas discusiones judiciales sobre el alcance de las facultades de ICE dentro y alrededor de instalaciones migratorias. Sin embargo, para miles de inmigrantes en Nueva York, la resolución ya representa un respiro importante.

Muchos abogados creen que esta medida también podría influir en futuras decisiones en otras ciudades de Estados Unidos donde existen denuncias similares contra operativos migratorios en tribunales.

LO QUE SIGNIFICA ESTA DECISIÓN PARA LOS INMIGRANTES

Más allá del impacto legal, el mensaje de la corte es claro: acudir a una audiencia migratoria no debería convertirse en una trampa para terminar detenido. Ese punto ha sido repetido por organizaciones comunitarias, que sostienen que el sistema judicial pierde credibilidad cuando las personas sienten miedo de presentarse ante un juez.

Para quienes siguen de cerca el tema migratorio en Estados Unidos, este fallo marca uno de los momentos más importantes del año en la discusión sobre derechos de los inmigrantes y límites de las agencias federales. Y aunque el debate todavía continúa, en Nueva York muchas familias sienten, al menos por ahora, que pueden volver a entrar a una corte sin vivir el mismo nivel de terror que se había vuelto cotidiano.

Siguientes pasos para afectados:

Consultar con un abogado de inmigración certificado antes de faltar a una cita.

Contactar a organizaciones locales: New York Civil Liberties Union, Make the Road New York, y clínicas legales comunitarias.

Documentar cualquier encuentro con agentes federales y, si es posible, obtener testigos.

Mantenerse informado a través de emisoras en español y centros comunitarios del vecindario.

En Nueva York, agentes de ICE habían adoptado la estrategia de arrestar indocumentados en las cortes de inmigración, como se ve en esta imagen (Foto: AFP)

EL CASO DE LA POLÉMICA: ¿REALMENTE ESTÁ FUNCIONANDO LA DECISIÓN DEL JUEZ?

Un juez federal prohibió que agentes de inmigración detengan de forma rutinaria a las personas que se presentan a audiencias en las cortes de inmigración de la ciudad de Nueva York, al considerar que nadie debería arriesgarse a ser arrestado por ejercer su derecho a solicitar asilo o a comparecer ante un juez. La orden, emitida el lunes 18 de mayo por el juez P. Kevin Castel, limita las detenciones en tres sedes de Manhattan —26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway— y reconoce que, aunque el gobierno tiene un “fuerte interés” en hacer cumplir las leyes migratorias, también existe un interés serio en que las personas asistan a sus procesos sin temor a ser detenidas. Castel permitió, eso sí, arrestos fuera de los tribunales y detenciones en la corte cuando haya amenazas graves a la seguridad pública.

Un día después del fallo, un hombre de 21 años fue arrestado en uno de los edificios federales cubiertos por la orden, según informó el Grupo de Asistentes Legales de Nueva York (NYLAG). El hecho generó dudas sobre hasta qué punto las agencias federales estaban respetando la decisión judicial, y motivó que NYLAG anunciara que presentaría una petición para solicitar la liberación del detenido. La organización señaló además que ha tenido abogados presentes en los pasillos de los edificios de Manhattan donde se realizan los procedimientos durante la mayor parte del año pasado.

Organizaciones de derechos civiles, entre ellas la NYCLU, la ACLU y Make the Road NY, habían presentado la demanda que originó la decisión. Amy Belsher, directora del departamento de Litigios por los Derechos de los Inmigrantes de la NYCLU, calificó el fallo como “una enorme victoria” para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus audiencias. Por su parte, defensores y testigos recuerdan escenas pasadas en las que detenciones en los pasillos judiciales dejaban a familias conmocionadas al ver a sus seres queridos llevados lejos tras las audiencias.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó previamente la decisión y afirmó que es “de sentido común” detener a extranjeros indocumentados tras la finalización de sus procesos de expulsión; sin embargo, no ofreció comentarios inmediatos sobre el arresto ocurrido el martes. Legisladores locales, como el congresista Dan Goldman, calificaron la detención como una aparente “flagrante violación de una orden judicial”, mientras que grupos de defensa investigan si el arresto encaja en las excepciones señaladas por Castel. La decisión del juez, limitada a las sedes de Manhattan, no es de alcance nacional, pero marca un precedente en la protección del derecho de acceso a la justicia para las personas en procedimientos migratorios.