La Contraloría General de la República (CGR) alertó que el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, conocido como el Hospital del Niño, cuenta con 102 equipos biomédicos inoperativos, los mismos que dan soporte a 24 servicios y/o áreas usuarias de dicho nosocomio, lo que genera el riesgo de afectar la calidad y la oportunidad en la atención de pacientes.

Por ello, recomendó al director general del INSN – Breña adoptar medidas correctivas de manera urgente para garantizar la atención de las niñas y niños que acuden a ese establecimiento de salud.

Según el Informe de Visita de Control n.° 002-2026-OCI/3753-SVC, cuyo período de evaluación va del 22 al 28 de enero de 2026, en el Departamento de Investigación Docencia y Atención en Diagnóstico por Imágenes están inoperativos dos equipos de radiodiagnóstico, seis equipos de rayos X (dos para radiografía rodable digital y cuatro para radiografía y fluoroscopia) y un equipo ecógrafo – ultrasonido. Mientras que en el Servicio de Bioquímica hay una centrífuga para tubos que está inoperativa.

En el Servicio de Cirugía General se reporta como inoperativa una incubadora para neonatos (bebés) con cuna de calor radiante integrado y en el Servicio de Cirugía Tórax y Cardiovascular se tiene inoperativo un monitor cardiaco, dos máquinas para circulación extracorporal, tres monitores cardiacos para neonatos, un monitor de presión arterial y frecuencia cardiaca, un monitor de presión arterial y frecuencia cardiaca, un monitor multiparámetro, un ventilador pulmonar y un ventilador volumétrico.

Otras áreas del INSN con mayor cantidad de equipos biomédicos inoperativos son el Servicio de Emergencia con un electrocardiógrafo, dos monitores multiparámetro, cinco oxímetros de pulso, un ventilador pulmonar y tres ventiladores volumétricos. También está la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que tiene 19 equipos inoperativos como un ventilador mecánico de transporte, cuatro ventiladores pulmonares, 13 ventiladores volumétricos y un ventilador volumétrico mecánico adulto/pediátrico.

Hospital del Niño. Foto Contraloría de la República

Riesgos eléctricos

El informe de control también advierte sobre la insuficiente capacidad de potencia eléctrica de los grupos electrógenos del sistema alternativo de energía del INSN, lo que genera el riesgo de afectar su funcionamiento, así como la salud y/o vida de los pacientes que están siendo atendidos durante cortes de suministro eléctrico.

A esto se suma que la elevada resistencia de las puestas a tierra del INSN genera el riesgo de afectar la seguridad eléctrica y el funcionamiento del equipamiento hospitalario. También se evidenció la presencia de luminarias de emergencia sin suministro de energía eléctrica en diversas zonas del hospital, lo cual puede ocasionar accidentes a pacientes y al personal del establecimiento de salud en caso de cortes de energía eléctrica.

Información de mantenimiento

La comisión de control señaló que el Hospital del Niño de Breña no cuenta con un sistema de información que permita obtener información en tiempo real de la gestión del mantenimiento de los equipos biomédicos, situación que pone en riesgo la correcta gestión de los activos y la toma de decisiones de manera oportuna a nivel local y nivel central.

Desgaste de infraestructura

Asimismo, se alerta que componentes de la infraestructura del INSN – Breña, tales como columnas, paredes, pisos, coberturas y falsos cielos presentan desgaste y/o deterioro, generando el riesgo de afectar la integridad física de los pacientes y del personal asistencial, además que conllevaría a un mayor deterioro, condicionando a la entidad a asumir sobrecostos por mantenimientos correctivos y/o reposición.

El informe de control subraya que, dada la antigüedad de la infraestructura del establecimiento, el cual ya ha concluido su tiempo de vida útil, sumado a la falta de un oportuno mantenimiento, ocasiona que la infraestructura presente cierto deterioro en algunos de sus componentes, así como algunas deficiencias.

A esto se suma el deterioro y/o deficiencia en componentes de las instalaciones sanitarias para el almacenamiento y distribución de agua, tales como cisterna, redes y aparatos sanitarios en el INSN, que podría afectar la calidad y oportunidad del suministro de agua al establecimiento de salud.