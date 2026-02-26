Hernando de Soto se volvió a pronunciar sobre su fallido nombramiento como presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de José María Balcázar. El economista hizo un llamado a los candidatos a que compitan y demuestren que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación.

“Lo que pasó fue la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos. Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos", indicó a través de de un comunicado.

Agregó que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos (partidos políticos) que además de confundirnos hace imposible fiscalizarlo son los mismos que han regresado al poder.

“Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída: de una cuestión que nos permita a todos ser soberanos, a que ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado. Lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder sino la restauración de la corrupción", agregó.

Indicó que los mismos políticos que no han sabido ni quieren identificar a los criminales que hoy día están matando y extorsionando a miles de choferes, bodegueros, mineros y empresarios, ni ubicar a los prófugos, se quieren perpetuar en el poder.

“Lo que pasó es que como siempre se ignoró que el problema no es que los peruanos sepamos elegir y votar con criterio, sino que los políticos que hoy día manejan el Estado, con el pretexto de preservar tecnicismos y tradiciones jurídicas, creen que elegir significa que pueden girar cheques en blanco sin consultarnos previamente", señaló el economista.

José María Balcázar y Hernando de Soto. Foto: Presidencia.

“Lo que debe pasar ya no es si yo u otro ciudadano puede dar tranquilidad a través del gobierno. Ahora la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar a 9 de cada 10 peruanos. Ellos, en lugar de seguir insultando a sus opositores, se aboquen a competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación”, expresó.