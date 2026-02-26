La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) manifestó que confía en que el nuevo gabinete, liderado por Denisse Miralles, priorice la masificación del gas natural en el país, así como la reactivación de inversiones estratégicas en el sector hidrocarburos.

Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, reiteró la disposición del gremio a colaborar con el Ejecutivo en una agenda técnica que preserve la confianza y la estabilidad del sector energético durante el periodo de transición, y avance en tareas pendientes como el acceso al gas natural en las regiones, la reposición de reservas mediante exploración y el fortalecimiento de la producción nacional.

En ese marco, la SPH consideró fundamental asegurar continuidad institucional, respeto a los contratos vigentes y predictibilidad regulatoria, a fin de reactivar inversiones en espera y sostener la seguridad energética del país.

La SPH planteó garantizar la continuidad de los proyectos de masificación del gas natural. Foto: GEC.

Reactivación Sectorial

Asimismo, la SPH subrayó la necesidad de sacar adelante los lotes —adjudicaciones, renovaciones y procesos en curso— y dinamizar el upstream (exploración y producción), destrabando permisos y decisiones pendientes para atraer capital, elevar la actividad exploratoria y asegurar nueva producción.

Entre las medidas propuestas, la SPH planteó fortalecer la coordinación intersectorial y garantizar la continuidad de los proyectos de masificación del gas natural, incluyendo el proyecto Siete Regiones, que busca llevar gas natural a zonas del centro y sur del país.

El gremio también consideró necesario actualizar el marco normativo a la nueva realidad del mercado, con un enfoque promotor y predecible que facilite inversiones en infraestructura de transporte y distribución. Además, subrayó la importancia de fortalecer el FISE como herramienta de inclusión energética y de transición hacia combustibles más limpios.

Finalmente, la SPH señaló que es clave que Petroperú continúe con su proceso de reorganización, fortalezca su sostenibilidad financiera y consolide una gobernanza corporativa técnica y transparente, para operar en condiciones de competencia equitativas y bajo reglas claras para todos los actores del sector.

“En un gobierno de transición, el objetivo debe ser brindar estabilidad y asegurar la continuidad de las operaciones y proyectos en marcha. Adoptar decisiones técnicas oportunas permitirá proteger la seguridad energética y dejar bases sólidas para la siguiente administración”, concluyó Felipe Cantuarias.