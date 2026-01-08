Buques petroleros en la bahía frente a la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela. Fuente: Bloomberg
Agencia Bloomberg
Operadores y refinerías de petróleo de Estados Unidos se están posicionando para acceder al crudo venezolano después de que la administración de Donald Trump dijera que tomará control de hasta 50 millones de barriles, uno de los suministros inesperados más grandes de los últimos años.

