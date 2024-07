Posteriormente, abrieron más locales en San Bartolo, San Isidro y Santa Anita, sumando un total de 11 establecimientos, entre propios y de alquilados. En ese contexto, ¿qué se alista para el segundo semestre del año? Al respecto, el ejecutivo comentó que se prevé la puesta en marcha de un nuevo espacio al norte del país, específicamente en Piura. “Este nuevo local estará ubicado en un strip mall, con el cual estamos cerrando el acuerdo comercial”, afirmó.

Estimó que este nuevo espacio comience a operar entre fines de 2024 o inicios de 2025. La meta establecida es abrir dos locales por año, para lo cual este gerente está continuamente viajando al interior del país en búsqueda de espacios comerciales. “Este año hemos cumplido con nuestro objetivo con la apertura de dos locales de Delibakery, uno en Pasamayo (Huaral) y otro en San Bartolo. Nos ha sorprendido el local de Pasamayo, dado que es ruta para Chancay, está teniendo una buena demanda y con una creciente demanda de consumidores”, comentó.

La inversión por cada espacio varía; algunos ya cuentan con los requisitos para operar un restaurante, mientras que otros requieren implementación completa. “En Piura, por ejemplo, invertiremos entre US$ 40,000 y US$ 60,000, dado que el local está parcialmente equipado. En contraste, aquellos vacíos requieren entre US$ 200,000 y US$ 800,000″, dijo.

El directivo señaló que, además, de Delibakery, el Grupo Carolina también incursionó en el segmento de parrillas y carnes, lo cual requiere “mayor inversión de capital”.

Corporación Carolina incursionó en el segnmento de carnes y parrillas con Texas Steakhouse. Fuente: Referencial

Los planes para Texas Steakhouse

El Grupo Carolina ingresó al segmento de carnes y parrillas con su restaurante Texas Steakhouse, con su primer local que empezó a funcionar en 2014 en Chorrillos, para luego estrenó un segundo espacio en La Punta (Callao). “Estamos planeando abrir un tercer local en el distrito de San Isidro. El principal desafío que enfrentamos en este distrito es encontrar el local adecuado. Por lo tanto, aún no tenemos una fecha definida para la apertura de este espacio”, refirió.

Lescano Zevallos reconoció que el crecimiento en su segmento de carnes y parrillas es más lento en comparación con Delibakery, que se expande rápidamente. Esto se debe a los mayores montos de inversión necesarios para los restaurantes de carnes y parrillas, que requieren más espacio, personal adicional y una provisión de insumos más costosa. “Lo que buscamos es calidad, que sea la mejor carne que es cara, por ello es que el avance de Texas Steakhouse es pausado”, explicó.

