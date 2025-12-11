La demanda de minerales como cobre, litio, níquel o grafito podría incrementarse hasta 300% hacia 2050. (Imagen: Andina)
La demanda de minerales como cobre, litio, níquel o grafito podría incrementarse hasta 300% hacia 2050. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La creciente demanda internacional de litio y cobre, impulsada por la fabricación de baterías, autos eléctricos y tecnologías de energías renovables,Sin embargo, esta expansión avanza más rápido que la capacidad de los estados para regularla, según advirtió un estudio sobre Minerales de transición en América Latina, señaló Denisse Linares, líder del Programa de Sostenibilidad de DAR.

Detalló que el estudio señala que la demanda de minerales como cobre, litio, níquel o grafito podría incrementarse hasta 300% hacia 2050, debido a la aceleración de las metas climáticas y al reemplazo progresivo de combustibles fósiles por energías renovables.

En 2023, entre Chile y Perú aportaron más del 34% del cobre mundial; mientras que Chile, Argentina y Bolivia concentran más del 50% de los recursos globales de litio.

LEA TAMBIÉN: Macusani Yellocake realizará 300 perforaciones de litio en Puno: Los detalles

Para Linares hay una ausencia de normas específicas, tras considerar que las ya existentes se flexibilizan. “Cada mineral requiere una norma para que sus procesos sean observados y fiscalizados. Es un desafío para las instituciones, y con estos riesgos de flexibilización, el escenario se muestra mucho más preocupante porque los ecosistemas quedan desprotegidos”, anotó.

La demanda de minerales como cobre, litio, níquel o grafito podría incrementarse hasta 300% hacia 2050. Foto: Minem
La demanda de minerales como cobre, litio, níquel o grafito podría incrementarse hasta 300% hacia 2050. Foto: Minem

Durante la presentación del estudio, especialistas de Terram, CEDLA, Propuesta Ciudadana y Foro Nacional por Colombia, coincidieron en que este impulso geopolítico está reconfigurando la minería regional, pero sin que los países cuenten con políticas públicas específicas para minerales críticos.

LEA TAMBIÉN: Arabia Saudita pone los ojos en Perú: invertiría en cobre, litio y tierras raras

TE PUEDE INTERESAR

“Es preocupante”: minería informal de oro alcanza 30% de oferta mundial, ¿qué pasa en Perú?
Cerca de 270 mil hectáreas se han visto afectadas por la minería ilegal
Embajadora de Australia en Perú destaca récords en comercio, interés en minería y el surf

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.