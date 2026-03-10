Apple planea posponer de nuevo el lanzamiento de su pantalla Smart Home hasta septiembre de este año, de cara a esperar a la llegada de la próxima versión renovada de su asistente Siri centrada en la inteligencia artificial (IA), e integrar sus capacidades avanzadas.

La compañía ha estado trabajando durante los últimos años en una pantalla inteligente para el hogar con el sistema operativo homeOS integrado, en la que se puedan realizar llamadas por FaceTime, controlar otros dispositivos conectados del hogar como electrodomésticos, así como ejecutar aplicaciones como el calendario, notas o inicio, para visualizar información de forma rápida y sencilla.

La llegada de este dispositivo, con el nombre en código J490, estaba prevista para la primavera de 2025, pero finalmente se pospuso para marzo de 2026, de cara a lanzar el dispositivo con la nueva Siri integrada. Esto se debe a que el lanzamiento del asistente con IA renovado se esperaba para la primavera de 2026 con iOS 26.4, antes de ser retrasado nuevamente.

Ahora, Apple también retrasará nuevamente el lanzamiento de esta pantalla, ya terminada desde hace meses, hasta septiembre, según ha avanzado el periodista de Bloomberg especializado en Apple Mark Gurman.

Según fuentes relacionadas con la compañía, este nuevo retraso se debe a que la nueva actualización de las capacidades de su asistente Siri aún no está totalmente desarrollada y sus funciones avanzadas con IA son esenciales para el funcionamiento de la pantalla con capacidades personalizadas para el hogar.

Los de Cupertino estimaban que las primeras funciones actualizadas de Siri se lanzasen con iOS 26.4, pero debido a problemas de funcionamiento con el ‘software’ hallados durante pruebas internas, podría retrasarse hasta iOS 27, que llegaría en septiembre, cuando también se estima el lanzamiento del iPhone 18.

Esta nueva versión de Siri será un asistente mejorado que incorpore capacidades más inteligentes y servicios más útiles, así como una experiencia personalizada, completamente integrada con las aplicaciones y con capacidad para comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.

Para ello, Apple anunció un acuerdo con Google, por el que basará sus Modelos Fundacionales en los modelos de Gemini y utilizará la tecnología en la nube del gigante tecnológico.

Cómo es la pantalla inteligente

La nueva pantalla inteligente de Apple tiene un diseño similar a un iPad cuadrado con una pantalla de 7 pulgadas y se puede fijar a la base de un altavoz u otros tipos de soportes para paredes, para funcionar como un centro de IA en el hogar.

Su interfaz incluye varios iconos con las aplicaciones con una disposición parecida a la del Apple Watch. Además, el dispositivo incorpora un sistema de reconocimiento facial que permite mostrar datos personalizados en función del usuario que lo esté utilizando.

Gurman ha avanzado que será el primero de una gama de dispositivos para el hogar de Apple, que podría tener una variante con 9 pulgadas conectada a una extremidad robótica para 2027.