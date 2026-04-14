El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que levantó las sanciones contra el Banco Central venezolano, así como a otras tres entidades bancarias del país sudamericano.

Tras ello, el gobierno del país norteamericano autorizó las transacciones y “servicios financieros” con el banco central, así como con el Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, de acuerdo a la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

Por “servicios financieros”, la OFAC entiende la apertura de cuentas bancarias, los préstamos, las transferencias de fondos, remesas o cambio de divisas, entre otras operaciones.

Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense afectan fuertemente a los bancos y empresas que quieren utilizar servicios habituales en la economía internacional, como cuentas con acceso a tarjetas de crédito.

Estados Unidos aceleró el levantamiento de sanciones contra Venezuela desde que asumió el poder la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

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Tras ello, el gobierno de Rodríguez ha promovido cambios significativos en el sector de hidrocarburos, siendo este un objetivo principal del gobierno de Donald Trump.

La gran mayoría de licencias generales de la OFAC respecto a Venezuela de los últimos tres meses están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera a multinacionales extranjera.

Elaborado con información de AFP.