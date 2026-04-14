Estados Unidos levanta sanciones contra Banco Central venezolano. (Photographer: Manaure Quintero/G/Manaure Quintero)
Estados Unidos levanta sanciones contra Banco Central venezolano. (Photographer: Manaure Quintero/G/Manaure Quintero)
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Redacción Gestión
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, así como a otras tres entidades bancarias del país sudamericano.

Tras ello, el gobierno del país norteamericano autorizó las transacciones y “servicios financieros” con el banco central, así como con el Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, de acuerdo a la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

Por “servicios financieros”,

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, como cuentas con acceso a tarjetas de crédito.

Estados Unidos aceleró el levantamiento de sanciones contra Venezuela desde que asumió el poder la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos reanuda oficialmente las operaciones de su Embajada en Venezuela

Tras ello,

La gran mayoría de licencias generales de la OFAC respecto a Venezuela de los últimos tres meses están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera a multinacionales extranjera.

Elaborado con información de AFP.

Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense afectan fuertemente a los bancos y empresas que quieren utilizar servicios habituales en la economía internacional. (Foto de Juan Barreto / AFP).
Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense afectan fuertemente a los bancos y empresas que quieren utilizar servicios habituales en la economía internacional. (Foto de Juan Barreto / AFP).

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