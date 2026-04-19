Según el presidente de Estados Unidos la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense. (EFE/EPA/RONDA CHURCHILL)
Según el presidente de Estados Unidos la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense. (EFE/EPA/RONDA CHURCHILL)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de u

“Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien”, informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Según el presidente, la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense.

La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos “por su historial previo de actividades ilegales”.

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Trump añadió que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco “abriendo un agujero en la sala de máquinas”, y que actualmente están verificando la carga que transportaba.

El estrecho de Ormuz, arteria clave por donde transitaba el 20% del crudo mundial, sigue bloqueado cuando se cumplen cincuenta días del inicio de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

Irán recuperó el sábado el “control estricto” de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

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En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

El lunes tendrá lugar en Islamabad la segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, a la que asistirá el vicepresidente estadounidense, JD Vance, según anunció hoy Trump.

Elaborado con información de EFE

El presidente de Estados Unidos Donald Trump,la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump,la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES).

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